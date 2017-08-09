Финалистами конкурса "Новая волна" стали 14 участников из девяти стран

СОЧИ, 9 авг — РИА Новости. Финалистами конкурса молодых исполнителей "Новая волна", который пройдет в Сочи с 8 по 14 сентября, стали 14 участников из девяти стран, среди них как начинающие артисты, так и имеющие большой опыт в шоу-бизнесе, сообщили организаторы конкурса.

Как говорится в сообщении пресс-службы, в нынешнем году финалистами конкурса "Новая волна" стали исполнители из Армении, Вьетнама, Казахстана, Молдавии, Румынии, России, Узбекистана, Украины и Швеции.

"Многие конкурсанты только начинают свою карьеру на профессиональной сцене, некоторые из них уже имеют опыт работы в шоу-бизнесе. Например, Саша Санта (Россия) много лет проработал бэк-вокалистом Лаймы Вайкуле, в 2013 году принимал участие в "Новой волне" в составе дуэта "Санта-Барбара", а в 2015 году стал финалистом проекта "Главная сцена". Василий Уриевский (Россия) — участник программы "Главная сцена" и проекта "Голос". Украинец под псевдонимом ISAAK был участником проекта "Фабрика звезд 7" и солистом поп-группы "Инь-Ян". Сардор Милано, представляющий Узбекистан, — победитель телепроекта "Главная сцена" в 2015 году, в 2016 он стал финалистом телепроекта "Голос", — сообщили организаторы.

Шестнадцатый Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна 2017" пройдет в Сочи с 8 по 14 сентября. В этом году он состоится на новой площадке — на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке. В разные годы гостями конкурса становились такие известные артисты как Стинг, Тони Брекстон, Энрике Иглесиас, Стиви Уандер. В этот раз перед зрителями выступит Робби Уильямс, который исполнит семь хитов на гала-концерте в день закрытия конкурса, 14 сентября.