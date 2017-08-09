Минкультуры учтет просьбу Кадырова не показывать "Матильду" в Чечне

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров направил обращение министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой не показывать в республике фильм Алексея Учителя "Матильда", Минкультуры пообещало учесть его просьбу.

Копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости, письмо датировано 16.06.2017.

"Прошу Вас исключить Чеченскую Республику из прокатного удостоверения на показ фильма "Матильда", — говорится в тексте обращения.

В пресс-службе Минкультуры РИА Новости сообщили, что получили обращение и примут к сведению просьбу Кадырова.

Также в тексте обращения отмечается, что такое решение было принято после ознакомления с информацией, полученной от депутата Госдумы Натальи Поклонской, о наличии многотысячных заявлений православных, а также мусульман России об оскорблении религиозных чувств верующих сюжетной линией фильма.

"На территории Чеченской республики почитают и хранят заветы предков, уважительно относятся к многовековой истории нашей Родины… Мы, потомки победителей, должны не только свято чтить память о защитниках Родины, но и воспитывать молодое поколение в духе уважения к своей истории, а также бережно хранить добрые славные традиции наших предков. Это наш Святой долг перед светлой памятью", — говорится в документе.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.