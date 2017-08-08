МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американский комик и ведущий Дэвид Леттерман объявил о возвращении в телеэфир, его новое шоу будет доступно в сервисе Netflix, сообщает портал Entertainment Weekly.

Каждый из запланированных шести выпусков ток-шоу планируется посвятить интервью с одним гостем. Премьера шоу, пока не получившего название, запланирована на 2018 год.

70-летний Леттерман считается рекордсменом среди ведущих вечерних телешоу в США: суммарно он провел 6028 эфиров в течение 33 лет. Его шоу выходили на каналах NBC и CBS. Шоу на CBS было закрыто в 2015 году после завершения контракта.