В Адыгее создали общественный совет по охране культурного наследия

МАЙКОП, 8 авг — РИА Новости. Общественный совет по вопросам охраны объектов культурного наследия создан при правительстве Адыгеи по поручению врио главы республики Мурата Кумпилова, в его состав вошли как ученые, так и общественные деятели, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

В Адыгее зарегистрировано около 3,8 тысяч объектов, имеющих культурную или археологическую ценность. Новый коллегиальный орган создан для исполнения поручений президента России, касающихся государственной политики в области сохранения культурного наследия. Cовет призван объединить усилия власти и общества для сохранения богатейшей истории республики.

"В состав совета вошли ученые, руководители музеев Адыгеи, краеведы, лидеры общественных движений, духовенство. Председателем совета избран декан исторического факультета Адыгейского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Нурбий Почешхов", — сказано в сообщении.

Заместителем председателя стала директор Национального музея Адыгеи Фатима Джигунова, секретарем — председатель Адыгейского регионального движения Русского географического общества Игорь Огай.

Члены совета уже предложили проработать вопросы издания популярной литературы о памятниках Адыгеи и создания экскурсионных маршрутов. Также в планах совета развить волонтерское движение по восстановлению памятников, и наладить практику участия студентов и школьников в археологических раскопках.

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