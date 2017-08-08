Четыре новгородских фестиваля получат поддержку Министерства культуры

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Четыре фестиваля, которые проходят в Великом Новгороде, получат федеральный статус и поддержку Минкультуры РФ, сообщил глава министерства Владимир Мединский, на которого ссылается пресс-служба ведомства.

Ранее Мединский принял участие в заседании правительства Новгородской области.

"Мы договорились о том, что четыре новгородских фестиваля получат федеральный статус и будут проходить при поддержке Минкультуры России. Это Рахманиновский фестиваль, исторический фестиваль в Старой Руссе "Княжья братчина", Ганзейские дни в Новгороде и фестиваль "Забытый подвиг – вторая ударная армия", — сказал Мединский.

Также министр отметил уникальный культурно-исторический потенциал Великого Новгорода. "Это прекрасно понимает новое руководство области, и ставка на развитие культуры и сопутствующей ей инфраструктуры, туристической привлекательности очень верна, поскольку в конечном счете все это означает инвестиции. Новгород весь перекрыт зонами охраны ЮНЕСКО. Это очень серьезный вопрос, который надо решать, давая развиваться городу и сохраняя его прошлое. И здесь министерство культуры и глава региона наверняка найдут компромисс", — подчеркнул он.