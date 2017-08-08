"Союзмультфильм" организует в Великом Новгороде мультимедийный центр

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Региональные власти и студия "Союзмультфильм" заключили соглашение, согласно которому в Великом Новгороде появится мультимедийный центр, включающий музей анимации и детский образовательный центр; также в городе будут проходить специальные показы мультфильмов из коллекции студии, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
Министр культуры РФ Владимир Мединский с рабочим визитом посещает Новгородскую область. Во вторник он принял участие в церемонии подписания соглашения между "Союзмультфильмом" и областной администрацией. Согласно документу, на территории Новгородской области будет создан мультимедийный центр, в котором разместятся музей анимации и детский образовательный центр.
Маленькие новгородцы смогут посещать мастер-классы и курсы по анимации, знакомиться с различными техниками, под руководством специалистов создавать собственные мультфильмы.