"Союзмультфильм" организует в Великом Новгороде мультимедийный центр

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Региональные власти и студия "Союзмультфильм" заключили соглашение, согласно которому в Великом Новгороде появится мультимедийный центр, включающий музей анимации и детский образовательный центр; также в городе будут проходить специальные показы мультфильмов из коллекции студии, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Министр культуры РФ Владимир Мединский с рабочим визитом посещает Новгородскую область. Во вторник он принял участие в церемонии подписания соглашения между "Союзмультфильмом" и областной администрацией. Согласно документу, на территории Новгородской области будет создан мультимедийный центр, в котором разместятся музей анимации и детский образовательный центр.

"Соглашение является первым шагом, который декларирует сам интерес со стороны Новгородской области и "Союзмультфильма". Теперь мы перейдем к разработке программы, направленной на развитие детей. Это будет комплексное мероприятие. Самое простое — это то, что в области появятся специализированные показы союзмультфильмовской коллекции. На самом деле мы попытаемся на примере анимации начать заниматься с детьми творчеством, развитием культуры", — сказал директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев, чьи слова приводит пресс-служба.

Маленькие новгородцы смогут посещать мастер-классы и курсы по анимации, знакомиться с различными техниками, под руководством специалистов создавать собственные мультфильмы.