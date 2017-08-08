МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Немецкий телеканал Sky Germany по ошибке показал эпизод популярного телесериала "Твин Пикс" на неделю раньше, при этом пропустив одну серию, передают немецкие СМИ.

Тринадцатый эпизод сериала вышел в США в воскресенье вечером, на следующее утро эпизод должен был быть загружен в потоковый сервис телеканала Sky Germany. Вместо этого зрители канала смогли посмотреть 14-ю серию "Твин Пикс". Эпизод был пронумерован как 13-й.

Позднее в понедельник телеканал заменил серию на предыдущую и принес свои извинения. Тем не менее, ошибка вызвала волну возмущения фанатов сериала в Twitter.

Премьера нового, третьего сезона американского сериала "Твин Пикс", который снял режиссер Дэвид Линч, состоялась 21 мая на телеканале Showtime.

Apparently Part 14 of Twin Peaks was leaked in Germany yesterday.

And oh thank god nobody spoiled it. — Lew @ Otakon (Soon) (@strongest_human) 7 августа 2017 г.

Первые два сезона "Твин Пикса" выходили в 1990–1991 годах. Сериал представлял собой детективную драму с элементами мистики и сюрреализма. В центре сюжета было убийство школьницы-подростка Лоры Палмер в вымышленном городке Твин Пикс. Главную роль следователя, агента ФБР Дейла Купера исполнял Кайл Маклахлен. Пилотный эпизод сериала посмотрели рекордные 34 миллиона зрителей, но к концу второго сезона — который был снят по настоянию зрителей и вопреки первоначальной задумке режиссера — аудитория снизилась до 10 миллионов человек за серию.

Съемки третьего сезона из 18 серий начались осенью 2015 года и завершились в апреле 2016 года. Все серии нового сезона были сняты Дэвидом Линчем. Премьера состоялась в мае 2017 года.