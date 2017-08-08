МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Немецкий телеканал Sky Germany по ошибке показал эпизод популярного телесериала "Твин Пикс" на неделю раньше, при этом пропустив одну серию, передают немецкие СМИ.
Позднее в понедельник телеканал заменил серию на предыдущую и принес свои извинения. Тем не менее, ошибка вызвала волну возмущения фанатов сериала в Twitter.
Премьера нового, третьего сезона американского сериала "Твин Пикс", который снял режиссер Дэвид Линч, состоялась 21 мая на телеканале Showtime.
Apparently Part 14 of Twin Peaks was leaked in Germany yesterday.— Lew @ Otakon (Soon) (@strongest_human) 7 августа 2017 г.
And oh thank god nobody spoiled it.
Съемки третьего сезона из 18 серий начались осенью 2015 года и завершились в апреле 2016 года. Все серии нового сезона были сняты Дэвидом Линчем. Премьера состоялась в мае 2017 года.
Next weeks twin peaks as accidentally aired in Germany yesterday and I'm trying so hard not to spoil it for myself— danny (@umjammerdanny) 7 августа 2017 г.