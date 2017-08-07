В Выборге представили совместный фильм русского и американского режиссеров

ВЫБОРГ, 7 авг – РИА Новости. Фильм "Горные огни", авторами сценария и режиссерами которого выступили Михаил Кукушкин (Россия) и Томас Данн (США), показали в понедельник на фестивале "Окно в Европу" в Выборге.

События в фильме происходят на Алтае, куда группа американских студентов приезжает навестить родственников своей бывшей одногруппницы. Девушка была убита в Америке при загадочных обстоятельствах. Ее брат – местный шаман – предлагает друзьям принять участие в ритуале примирения, чтобы выпустить дух сестры на небеса. В производстве фильма, премьера которого прошла в рамках конкурса "Копродукция", участвовали российская "Инвада Фильм" и Fish (Corb Film) из Испании.

"Изначально я начал работу с испанской компанией и написал первый вариант сценария. Но, поскольку фильм планировали снимать на английском языке, испанцы для создания окончательной версии посоветовали пригласить известного американского сценариста Томаса Данна. Он на самом деле улучшил сценарий, дал ему новое измерение. А поскольку в картине снималось много американских артистов, опыта и знаний для работы с которыми у Томаса было больше, он постепенно превратился и в сорежиссера", — рассказал Кукушкин РИА Новости.

По словам Кукушкина, " Горные огни" – это сочетание триллера и драмы. Режиссер рассказал, что хотел бы снимать жанровые фильмы, поэтому для своего дебюта в полнометражном кино выбрал триллер. Выборжане приняли премьеру хорошо.

"Фильм мы снимали в России и в Америке, в картине заняты американские, русские, белорусские и украинские артисты. Атмосфера была замечательная – по-настоящему творческая, дружеская, и никакие политические события никаким образом не влияли на нашу работу и отношения. А мы с Томасом и вовсе стали друзьями и уже строим планы на будущее. Хотим снять фильм по его пьесе. Это будет абсолютно камерная история", — рассказал Кукушкин.

Интерес к "Горным огням" проявили прокатчики в США и Испании.