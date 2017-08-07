В Выборге представили совместный фильм русского и американского режиссеров

ВЫБОРГ, 7 авг – РИА Новости. Фильм "Горные огни", авторами сценария и режиссерами которого выступили Михаил Кукушкин (Россия) и Томас Данн (США), показали в понедельник на фестивале "Окно в Европу" в Выборге.
События в фильме происходят на Алтае, куда группа американских студентов приезжает навестить родственников своей бывшей одногруппницы. Девушка была убита в Америке при загадочных обстоятельствах. Ее брат – местный шаман – предлагает друзьям принять участие в ритуале примирения, чтобы выпустить дух сестры на небеса. В производстве фильма, премьера которого прошла в рамках конкурса "Копродукция", участвовали российская "Инвада Фильм" и Fish (Corb Film) из Испании.
По словам Кукушкина, " Горные огни" – это сочетание триллера и драмы. Режиссер рассказал, что хотел бы снимать жанровые фильмы, поэтому для своего дебюта в полнометражном кино выбрал триллер. Выборжане приняли премьеру хорошо.
"Фильм мы снимали в России и в Америке, в картине заняты американские, русские, белорусские и украинские артисты. Атмосфера была замечательная – по-настоящему творческая, дружеская, и никакие политические события никаким образом не влияли на нашу работу и отношения. А мы с Томасом и вовсе стали друзьями и уже строим планы на будущее. Хотим снять фильм по его пьесе. Это будет абсолютно камерная история", — рассказал Кукушкин.
Интерес к "Горным огням" проявили прокатчики в США и Испании.