"Гоголь-центр" не стал комментировать ситуацию с загранпаспортом худрука

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. "Гоголь-центр" отказался комментировать ситуацию с заграничным паспортом художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова, который у него якобы забрали сотрудники правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе культурного учреждения в понедельник.

Ранее Серебренников в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung сообщил, что правоохранительные органы якобы отобрали у него заграничный паспорт, а в сентябре он должен ставить в Штутгарте оперу-сказку "Ганс и Гретель" Энгельберта Хумпердинка. Правоохранители пока не комментировали данную информацию.

"Мы не комментируем ситуацию и эту информацию ни опровергаем, ни подтверждаем", — сказали в пресс-службе.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Обвиняемыми по делу проходят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, Нина Масляева и Юрий Итин — бывшие бухгалтер и гендиректор "Седьмой студии". Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Малобродского по делу о мошенничестве в составе организованной группы, ему грозит до 10 лет заключения.

Как следует из решения суда, министерство культуры РФ выделило около 70 миллионов рублей на проведение спектаклей и гастролей. Деньги были перечислены в АНО "Седьмая студия". Обвиняемые, следует из материалов, решили похитить часть этих средств. Итин, Малобродский и Масляева подготовили финансовые документы по организации спектакля "Сон в летнюю ночь", но в действительности затрат не было, огласила судья данные следствия. Таким образом, обвиняемые, как считает следствие, похитили более 2 миллионов рублей.