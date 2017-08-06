МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал гостей и участников кинофестиваля "Окно в Европу", который проходит в Выборге, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Приветствую вас на открытии кинофестиваля "Окно в Европу", который в этом году отмечает четвертьвековой юбилей. Поздравляю вас с этой значимой датой и желаю выборгскому фестивалю дальнейших успехов", — приводятся его слова в телеграмме.

По его словам, "все вы своим талантом и мастерством превращаете этот киносмотр в праздник. Стремитесь порадовать зрителей новыми интересными фильмами. И всегда привозите в Выборг работы, которые отличают оригинальные режиссёрские находки, свежий операторский взгляд, яркая игра актёров". Медведев уточнил, что "здесь состоялись премьеры замечательных фильмов, которые стали культовыми. Именно отсюда начинали путь в большое кино многие одарённые молодые кинематографисты".

"Ваш фестиваль отражает успехи российского кино, его современные направления и тенденции. Он представляет фильмы, которые скоро выйдут на широкий экран. И от того, как эти ленты примут в Выборге, во многом зависит их популярность – как в России, так и далеко за её пределами. Ведь одна из главных целей фестиваля "Окно в Европу" – показать зрителям других стран всё то лучшее, чем живёт сегодня наше киноискусство, сохраняя и развивая традиции отечественного и мирового кинематографа", — отметил Медведев.

Также премьер-министр РФ выразил уверенность, что у лауреатов нынешнего конкурса будет счастливая творческая судьба. Он пожелал гостям и участникам фестиваля плодотворной работы и заслуженных наград, а гостям фестиваля – незабываемых впечатлений.

ХХV юбилейный кинофестиваль "Окно в Европу" проходит в Выборге с 6 по 12 августа.