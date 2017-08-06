Украинский музыкант скончался после концерта на фестивале в Эстонии

ТАЛЛИН, 6 авг — РИА Новости, Николай Адашкевич. Солист и гитарист украинской группы Ivan Blues & Friends Иван Денисенко в субботу скончался после концерта на музыкальном фестивале "Августовский блюз" (Augustibluus) в эстонском городе Хаапсалу. О смерти музыканта сообщила его сестра на странице в Facebook.

Музыканту стало плохо на концерте, и он упал прямо на сцене. Прибывшим на место происшествия медикам не удалось его реанимировать.

Киевская музыкальная группа Ivan Blues & Friends, которой исполнилось 10 лет, регулярно выступала в клубах, концертных залах и школах по всей Украине. У группы вышло три альбома.