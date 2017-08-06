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Культура

От "Весны" до "Рая": как наши фильмы покоряли Венецианский кинофестиваль

08:0006.08.2017
(обновлено: 08:02 06.08.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКрылатый лев - главный символ 68-го Венецианского международного кинофестиваляКрылатый лев - главный символ 68-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Анна Михайлова. Старейшая европейская "Мостра" — Венецианский кинофестиваль — отмечает 85-летие. На момент его учреждения в 1932 году в мире не существовало ни одного международного киносмотра. Очередной форум европейского кино в Италии начнется 29 августа. В этом году среди номинантов на главные призы нет российских картин. Отечественное кино будет представлено советской военной драмой Элема Климова "Иди и смотри". Ленту покажут в программе "Венецианская классика".  РИА Новости вспоминает лучшие российские фильмы, становившиеся призерами фестиваля.

"Путевка в жизнь"

© РИА НовостиПерейти в фотобанкАктер Николай Баталов в фильме Николая Экка "Путевка в жизнь"
© РИА Новости
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Актер Николай Баталов в фильме Николая Экка "Путевка в жизнь"

Уже дебютный фестиваль 1932 года стал триумфальным для советского кино. Премьера первой отечественной звуковой ленты "Путевка в жизнь" о перевоспитании подростков в подмосковной трудовой коммуне произвела огромное впечатление на жюри. Создатель фильма Николай Экк, согласно опросу зрителей, был признан лучшим режиссером.

"Весна"

© РИА Новости / Снимок с экранаПерейти в фотобанкФаина Раневская в роли Маргариты Львовны, Любовь Орлова в роли Верочки в фильме "Весна"
© РИА Новости / Снимок с экрана
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Фаина Раневская в роли Маргариты Львовны, Любовь Орлова в роли Верочки в фильме "Весна"

Следующий громкий успех принесла послевоенная музыкальная комедия Григория Александрова "Весна". Фильм удостоился награды за лучший сценарий, а европейские критики высоко оценили блестящую игру Любови Орловой и эпизодические роли Фаины Раневской и Рины Зеленой.

"Садко"

© РИА НовостиПерейти в фотобанкКадр из кинофильма "Садко"
© РИА Новости
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Кадр из кинофильма "Садко"

В 1953 году режиссер Александр Птушко покорил Венецию экранизацией сказки "Садко". Романтическая история о новгородском купце пришлась настолько по душе европейским зрителям, что исполнитель главной роли — 40-летний Сергей Столяров — был включен в список лучших актеров мира по версии Венецианского фестиваля. "Садко" также получил первого "Серебряного льва" в истории советского кино.

"Попрыгунья"

© РИА НовостиПерейти в фотобанкКадр из фильма "Попрыгунья"
© РИА Новости
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Кадр из фильма "Попрыгунья"

Всего через два года "Серебряный лев" достался Самсону Самсонову, который привез в Венецию свою дебютную работу "Попрыгунья". Экранизация повести Чехова с Сергеем Бондарчуком и Людмилой Целиковской в главных ролях также принесла начинающему режиссеру "Кубок Пазинетти" — престижную премию кинокритиков фестиваля за лучший иностранный фильм.

"Иваново детство"

© РИА НовостиПерейти в фотобанкКадр из художественного фильма "Иваново детство", снятого режиссером Андреем Тарковским
© РИА Новости
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Кадр из художественного фильма "Иваново детство", снятого режиссером Андреем Тарковским

Главную награду Венецианского кинофестиваля — "Золотого льва" первым в отечественном кино удалось "приручить" Андрею Тарковскому. Зрителей и жюри потрясла его картина "Иваново детство" по мотивам повести Владимира Богомолова о 12-летнем разведчике Иване, у которого война отобрала семью и детство. Победа в Венеции возвела Тарковского в ранг классика мирового кино.

"Урга. Территория любви"

© Aria (1991)Кадр из фильма "Урга. Территория любви"
© Aria (1991)
Кадр из фильма "Урга. Территория любви"

Ждать следующего "Золотого льва" российскому киносообществу пришлось довольно долго — с 1962-го по 1991 год. Награду получил совместный советско-французский фильм Никиты Михалкова "Урга. Территория любви" — о буднях молодой монгольской пары, живущей на севере КНР. По китайским законам, им нельзя иметь больше троих детей, которые у супругов уже есть. Лента принесла Михалкову не только главный приз в Венеции, но и номинации на "Оскар" и "Золотой глобус".

"Возвращение"

© РИА НовостиПерейти в фотобанкКадр из фильма "Возвращение" Андрея Звягинцева
© РИА Новости
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Кадр из фильма "Возвращение" Андрея Звягинцева

В 90-е российские фильмы исчезли из программы Венецианского кинофестиваля, но с триумфом вернулись в нулевые. В 2003 году никому не известный на тот момент режиссер Андрей Звягинцев привез на смотр свой первый полнометражный фильм "Возвращение". Картина о сложных отношениях двух сыновей с неожиданно появившимся в их жизни отцом произвела фурор. Лента получила "Золотого льва" и специальный приз Луиджи Ди Лаурентиса за лучший дебют.

"Бумажный солдат"

© Ленфильм (2008)Кадр из фильма "Бумажный солдат"
© Ленфильм (2008)
Кадр из фильма "Бумажный солдат"

В 2008-м "Серебряного льва" за лучшую режиссуру присудили Алексею Герману-младшему за драму "Бумажный солдат" о подготовке первого полета человека в космос. Операторы Максим Дроздов и Алишер Хамидходжаев, работавшие над картиной, также были удостоены премии "Озелла".

"Фауст"

© Фото : ЛюксорКадр из фильма "Фауст" Александра Сокурова
© Фото : Люксор
Кадр из фильма "Фауст" Александра Сокурова

По мнению критиков, Венецианский фестиваль незаслуженно долго обходил вниманием еще одного мэтра отечественного кино — Александра Сокурова. В 2011 году жюри смотра под председательством Даррена Аронофски исправило эту несправедливость — российский режиссер получил "Золотого льва" за фильм "Фауст". Лента завершила тетралогию о природе власти, в которую до нее входили также отмеченные престижными наградами картины Сокурова "Молох", "Телец" и "Солнце".

"Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына"

© la Biennale di VeneziaКадр из фильма "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына"
© la Biennale di Venezia
Кадр из фильма "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына"

Еще одним заслуженным российским призером Венецианского фестиваля стал Андрей Кончаловский. В 2014 году его фильм "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", снятый почти как документальное кино, удостоился "Серебряного льва". Картина о сельском почтальоне, являющемся единственным связующим звеном с внешним миром для жителей кенозерской деревни, завершила трилогию Кончаловского о российской глубинке.

"Рай"

© предоставлено Продюсерским центром Андрея КончаловскогоКадр из фильма "Рай"
© предоставлено Продюсерским центром Андрея Кончаловского
Кадр из фильма "Рай"

Через два года Кончаловский вернулся в Венецию с исторической драмой "Рай". Черно-белая лента о судьбах трех людей — русской аристократки-эмигрантки, французского коллаборациониста и высокопоставленного офицера СС во время Второй мировой войны — принесла режиссеру второго "Серебряного льва".

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