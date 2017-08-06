От "Весны" до "Рая": как наши фильмы покоряли Венецианский кинофестиваль

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Анна Михайлова. Старейшая европейская "Мостра" — Венецианский кинофестиваль — отмечает 85-летие. На момент его учреждения в 1932 году в мире не существовало ни одного международного киносмотра. Очередной форум европейского кино в Италии начнется 29 августа. В этом году среди номинантов на главные призы нет российских картин. Отечественное кино будет представлено советской военной драмой Элема Климова "Иди и смотри". Ленту покажут в программе "Венецианская классика". РИА Новости вспоминает лучшие российские фильмы, становившиеся призерами фестиваля.

"Путевка в жизнь"

Уже дебютный фестиваль 1932 года стал триумфальным для советского кино. Премьера первой отечественной звуковой ленты "Путевка в жизнь" о перевоспитании подростков в подмосковной трудовой коммуне произвела огромное впечатление на жюри. Создатель фильма Николай Экк, согласно опросу зрителей, был признан лучшим режиссером.

"Весна"

Следующий громкий успех принесла послевоенная музыкальная комедия Григория Александрова "Весна". Фильм удостоился награды за лучший сценарий, а европейские критики высоко оценили блестящую игру Любови Орловой и эпизодические роли Фаины Раневской и Рины Зеленой.

"Садко"

В 1953 году режиссер Александр Птушко покорил Венецию экранизацией сказки "Садко". Романтическая история о новгородском купце пришлась настолько по душе европейским зрителям, что исполнитель главной роли — 40-летний Сергей Столяров — был включен в список лучших актеров мира по версии Венецианского фестиваля. "Садко" также получил первого "Серебряного льва" в истории советского кино.

"Попрыгунья"

Всего через два года "Серебряный лев" достался Самсону Самсонову, который привез в Венецию свою дебютную работу "Попрыгунья". Экранизация повести Чехова с Сергеем Бондарчуком и Людмилой Целиковской в главных ролях также принесла начинающему режиссеру "Кубок Пазинетти" — престижную премию кинокритиков фестиваля за лучший иностранный фильм.

"Иваново детство"

Главную награду Венецианского кинофестиваля — "Золотого льва" первым в отечественном кино удалось "приручить" Андрею Тарковскому. Зрителей и жюри потрясла его картина "Иваново детство" по мотивам повести Владимира Богомолова о 12-летнем разведчике Иване, у которого война отобрала семью и детство. Победа в Венеции возвела Тарковского в ранг классика мирового кино.

"Урга. Территория любви"

© Aria (1991) Кадр из фильма "Урга. Территория любви" © Aria (1991) Кадр из фильма "Урга. Территория любви"

Ждать следующего "Золотого льва" российскому киносообществу пришлось довольно долго — с 1962-го по 1991 год. Награду получил совместный советско-французский фильм Никиты Михалкова "Урга. Территория любви" — о буднях молодой монгольской пары, живущей на севере КНР. По китайским законам, им нельзя иметь больше троих детей, которые у супругов уже есть. Лента принесла Михалкову не только главный приз в Венеции, но и номинации на "Оскар" и "Золотой глобус".

"Возвращение"

В 90-е российские фильмы исчезли из программы Венецианского кинофестиваля, но с триумфом вернулись в нулевые. В 2003 году никому не известный на тот момент режиссер Андрей Звягинцев привез на смотр свой первый полнометражный фильм "Возвращение". Картина о сложных отношениях двух сыновей с неожиданно появившимся в их жизни отцом произвела фурор. Лента получила "Золотого льва" и специальный приз Луиджи Ди Лаурентиса за лучший дебют.

"Бумажный солдат"

© Ленфильм (2008) Кадр из фильма "Бумажный солдат" © Ленфильм (2008) Кадр из фильма "Бумажный солдат"

В 2008-м "Серебряного льва" за лучшую режиссуру присудили Алексею Герману-младшему за драму "Бумажный солдат" о подготовке первого полета человека в космос. Операторы Максим Дроздов и Алишер Хамидходжаев, работавшие над картиной, также были удостоены премии "Озелла".

"Фауст"

© Фото : Люксор Кадр из фильма "Фауст" Александра Сокурова © Фото : Люксор Кадр из фильма "Фауст" Александра Сокурова

По мнению критиков, Венецианский фестиваль незаслуженно долго обходил вниманием еще одного мэтра отечественного кино — Александра Сокурова. В 2011 году жюри смотра под председательством Даррена Аронофски исправило эту несправедливость — российский режиссер получил "Золотого льва" за фильм "Фауст". Лента завершила тетралогию о природе власти, в которую до нее входили также отмеченные престижными наградами картины Сокурова "Молох", "Телец" и "Солнце".

"Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына"



© la Biennale di Venezia Кадр из фильма "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" © la Biennale di Venezia Кадр из фильма "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына"

Еще одним заслуженным российским призером Венецианского фестиваля стал Андрей Кончаловский. В 2014 году его фильм "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", снятый почти как документальное кино, удостоился "Серебряного льва". Картина о сельском почтальоне, являющемся единственным связующим звеном с внешним миром для жителей кенозерской деревни, завершила трилогию Кончаловского о российской глубинке.

"Рай"

© предоставлено Продюсерским центром Андрея Кончаловского Кадр из фильма "Рай" © предоставлено Продюсерским центром Андрея Кончаловского Кадр из фильма "Рай"

Через два года Кончаловский вернулся в Венецию с исторической драмой "Рай". Черно-белая лента о судьбах трех людей — русской аристократки-эмигрантки, французского коллаборациониста и высокопоставленного офицера СС во время Второй мировой войны — принесла режиссеру второго "Серебряного льва".