Медведев поздравил дирижера Большого симфонического оркестра с 85-летием

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил художественного руководителя и главного дирижёра Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского Владимира Федосеева с 85-летним юбилеем, соответствущее сообщение опубликовано на сайте кабмина.

"Вся Ваша жизнь связана с музыкой. Вы добились признания как один из самых ярких дирижёров современности. Многие годы возглавляете Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского, сделав его блестящим исполнительским коллективом. Поставленные Вами оперные спектакли с успехом проходят на известных мировых сценах", — говорится в тексте поздравления.

Медведев отметил талант дирижера заново открывать уже хорошо знакомую музыку для слушателей. "Поэтому Ваши интерпретации так узнаваемы и индивидуальны, они очень личные, но одновременно — понятны всем. Этот фирменный федосеевский стиль Вы стараетесь передать своим ученикам", — добавил он.