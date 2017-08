Клип на песню Despacito стал самым просматриваемым видео в истории Youtube

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Клип на популярную песню Despacito ("Потихоньку") побил рекорд просмотров на видеохостинге Youtube, набрав почти три миллиарда просмотров, сообщает издание Billboard.

Хит исполнителей Луиса Фонси и Daddy Yankee установил новый рекорд, набрав почти три миллиарда просмотров. Предыдущий рекорд принадлежал видеоклипу американского рэпера Wiz Khalifa и исполнителя Чарли Пута на песню See You Again (Увижу тебя снова — ред.). До этого лидерство на протяжении пяти лет удерживал южнокорейский певец PSY и его хит Gangnam Style.

Ранее сообщалось, что Despacito прозвучала на публичном мероприятии президента Венесуэлы Николаса Мадуро с измененными словами, призывая граждан участвовать в выборах. Затем она снова была поставлена на встрече Мадуро с пенсионерами в рамках кампании за учредительное собрание.

При этом известный исполнитель из Пуэрто-Рико Луис Фонси выразил протест в связи с использованием его песни венесуэльским президентом в политических целях. Он заявил, что "не разрешал использовать песню или менять ее слова в политических целях".