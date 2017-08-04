Мединский прочтет в Калуге лекцию об Иване III

КАЛУГА, 4 авг — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский прочитает осенью в Калуге лекцию о русском царе Иване III, который, по мнению министра, "заложил основы государственной поддержки современного искусства".

Министр культуры РФ Владимир Мединский в пятницу находится с рабочим визитом в Калужской области. Он осмотрел недавно открывшийся в городе Инновационный культурный центр и визит-центр национального парка "Угра", ознакомился с ходом строительства Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского и принял участие в круглом столе, посвященном современному и актуальному искусству.

"Я уже с Анатолием Дмитриевичем (Артамоновым, главой региона – ред.) договорился, что прочитаю лекцию в ноябре об одном очень актуальном деятеле, первом самодержце Иване III, который заложил основы государственной поддержки современного искусства, активно приглашая современных архитекторов, дизайнеров из-за рубежа и даже религиозных живописцев", — рассказал Мединский.

По словам губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, в скором времени в городе появится памятник Ивану III. Министр уточнил, что творческий конкурс по этому памятнику длится уже второй год, но остальные подробности проекта оставил в тайне.

"Мы хотим, чтобы если какие-то решения будут приняты, чтобы это был хороший сюрприз", — пояснил Мединский.

При этом губернатор выразил надежду, что готовый памятник войдет "в перечень объектов культурного наследия не только нашей страны, но и всего мира".

Иван III — великий князь Московский с 1462 по 1505 год, государь всея Руси. В годы его правления был воздвигнут кирпичный Московский Кремль. По приглашению великого князя в страну приезжали итальянские мастера Пьетро Антонио Солари, Марко Руффо и другие. Они познакомили Россию с архитектурными приёмами бурно развивавшегося Возрождения. В 1475 году в Россию был приглашён Аристотель Фиораванти — архитектор Успенского собора в Кремле.