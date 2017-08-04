КАЗАНЬ, 4 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Казанский международный фестиваль мусульманского кино, который состоится с 5 по 11 сентября, пройдет в этом году в партнерстве с группой стратегического видения "Россия — исламский мир", сообщает оргкомитет фестиваля.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 2005 года, до 2010 года он назывался "Золотой минбар". Девиз фестиваля неизменен: "Через диалог культур – к культуре диалога". Фестиваль проводится при поддержке президента Татарстана. Учредителями кинофорума являются министерство культуры республики, мэрия Казани, Совет муфтиев России. В программу отбираются фильмы, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма вне зависимости от вероисповедания автора.

"Тринадцатый Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет в партнерстве с группой стратегического видения "Россия — исламский мир". Как рассказала исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова, данное партнерство — основной акцент фестиваля 2017 года. Это предложение в прошлом году поступило от президента Татарстана Рустама Минниханова, возглавляющего группу стратегического видения. Фильмы из 20 стран выделены в отдельную секцию внеконкурсных показов "Россия — исламский мир", это обширная содержательная программа, которая имеет свою особую тональность", — говорится в сообщении.

Как отмечается, группа стратегического видения "Россия — исламский мир" учредила для фильмов данной секции денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Организаторы планируют провести круглый стол с участием кинематографистов стран группы для обсуждения вопросов создания кино, продюсирования, проката фильмов в исламских странах. Одна из тем — обсуждение путей взаимодействия татарстанских кинематографистов с деятелями кино стран группы. Возможны переговоры по совместному производству на территории Татарстана фильмов-копродукций.

Ожидается, что гостями фестиваля станут известные деятели кино — актеры Наталья Варлей, Светлана Светличная, Владимир Конкин, Анна Снаткина, Леонид Кулагин, Виктор Мережко, Марат Башаров, Кирилл Плетнев, продюсер Рубен Дишдишян. Ведутся переговоры с актерами Камилем Лариным и Ингеборгой Дапкунайте.

Всего в этом году в оргкомитет кинофестиваля поступило 782 заявки из 61 страны. Большое число работ поступило из стран Южной и Юго-Восточной Азии (Непал, Шри-Ланка, Индия, Малайзия, Индонезия, Бангладеш), увеличилось число фильмов из России, обширно представлен кинематограф Египта и арабских стран. Отбором фильмов в конкурсную программу занималась специальная комиссия во главе с киноведом Сергеем Лаврентьевым. В конкурсную программу вошли 60 фильмов из 27 стран.

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