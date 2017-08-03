В Британии скончался актер, сыгравший в фильмах о Гарри Поттере

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Британский актер Роберт Харди, известный по роли министра магии Корнелиуса Фаджа в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, скончался на 92-м году жизни, передает телеканал Би-би-си со ссылкой на семью актера.

Родственники актера отметили, что он прожил "потрясающую жизнь", более 70 лет проработал в сфере кино, театра и телевидения. По словам его детей, Харди также был лингвистом, художником, любителем музыки, знатоком литературы и уважаемым историком.

Он умер в доме престарелых для актеров, который находится на окраине Лондона, отмечает телеканал.

Роберт Харди родился 29 октября 1925 года. Он начал актерскую карьеру после Второй мировой войны. Помимо роли в "Поттериане", он также известен по ряду картин, в которых сыграл бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Кроме того, Харди снялся в фильме Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник".