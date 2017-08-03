В Иркутске пройдет фестиваль современной драматургии имени Вампилова

ИРКУТСК, 3 авг – РИА Новости. В Иркутске с 17 по 24 сентября будет проходить Международный театральный фестиваль современной драматургии им. Александра Вампилова, всего в репертуаре смотра заявлено 18 постановок столичных и провинциальных театров, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры РФ и правительства Иркутской области. Организатором выступает Иркутский академический драматический театр им. Охлопкова. В этом году фестиваль приобретает особое звучание, так как отмечается 80-летие со дня рождения советского драматурга Александра Вампилова.

"Всего в репертуаре фестиваля 18 постановок по произведениям Василия Шукшина, Владимира Гуркина, Евгения Замятина, Валентина Распутина, Андрея Платонова и корейского автора Ли Хё Сеок. По пьесам Александра Вампилова зрители увидят семь спектаклей", — сообщает пресс-служба правительства региона.

На участие в фестивале заявлены спектакли Московского драматического театра "Сфера" и Московского государственного "Театра на Покровке", Театра эстрады им. Аркадия Райкина и Государственного академического театра им. В.Ф. Комиссаржевской из Санкт-Петербурга, а также театральных коллективов из Петропавловска-Камчатского, Черемхово, Кемерово, Минусинска, Иркутска. Зарубежные гости прибудут из Узбекистана, Южной Кореи, Монголии, Италии, Франции и Японии.

За годы своего существования вампиловский фестиваль стал одной из визитных карточек Иркутской области. Впервые он состоялся в 2004 году. С тех пор проводится каждые два года. В 2013 году фестиваль обрел статус международного.

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