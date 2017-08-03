МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Первый и последний на сегодняшний момент альбомы американской альтернативной рок-группы Linkin Park попали в десятку самых продаваемых пластинок за прошедшую неделю по версии журнала Billboard после гибели ее фронтмена Честера Беннингтона.
"Оба альбома поднялись в списке после первой в полной мере отслеживаемой недели активности, прошедшей после смерти солиста группы Честера Беннингтона 20 июля", — пишет журнал.
Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.