Канье Уэст потребовал $10 млн от британских страховщиков за отмену турне

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст потребовал 10 миллионов долларов от британской страховой компании Lloyd's за задержку выплаты компенсации за отмену его тура Saint Pablo, сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на попавший в его распоряжение иск музыканта.

Согласно документу, сразу после решения об отмене тура музыкант потребовал от компании компенсацию на основании медицинского заключения о состоянии его здоровья, однако страховщики потребовали провести независимое обследование для музыканта. Как утверждается, ответчики используют любые мотивы, включая употребление Уэстом наркотиков или тексты его песен, в качестве основания для снижения размера выплат или их отмены.

"Они (Lloyd's) не предоставили никакого четкого объяснения относительно того, почему они не выплатили (компенсацию), а также не обозначили, планируют ли они когда-либо производить эти выплаты или принимать решение касательно страховой суммы, предполагая, что употребление Канье марихуаны может послужить поводом для отклонения иска и удержания сотен тысяч долларов страховых выплат", — цитирует издание иск, поданный во вторник в федеральный суд Калифорнии.

В ноябре прошлого года фанаты освистали Канье Уэста во время концерта в Сан-Хосе после того, как он произнес длинную речь о расизме и иммиграции во время своего концерта. Его слова поддержки избранного президента Дональда Трампа вызвали волну негодования у фанатов. После этого 22 ноября в полицию Лос-Анджелеса поступил экстренный вызов, прибывшие на место медики и полиция доставили Уэста в медицинский центр Рональда Рейгана при Калифорнийском университете. Это произошло через сутки после того, как музыкант внезапно отменил все свои оставшиеся концерты в рамках тура Saint Pablo. Он прошел курс лечения от стресса и переутомления.