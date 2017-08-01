Театр на Малой Бронной первым в Москве открыл новый сезон

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Первым среди московских трупп во вторник, 1 августа, открыл свой новый 72-й сезон Театр на Малой Бронной: в новом сезоне здесь планируют выпустить восемь премьер, об этом на традиционном сборе труппы рассказал художественный руководитель театра Сергей Голомазов.
В планах также постановка пьесы шведского драматурга Юнаса Гарделя "Щека к щеке", "Гадкие лебеди" по повести Стругацких и "Маленькие трагедии" Пушкина. Сам Голомазов будет работать над пьесой Горина "Тиль".
"Более 40 лет прошло с постановки Марка Захарова, и сегодня среди поколения, которое ходит в театр, мало, кто видел этот спектакль. Я давно хотел поставить "Тиля". Мне всегда привлекала в человеке природа бунтаря, и я хочу на эту тему поразмышлять. Возможно, я так и назову спектакль "Легенда о бунтаре", — пояснил РИА Новости сам режиссер.
"В этом сезоне я хочу продолжить гражданскую тему, тему человеческой совести, человеческой справедливости, человеческого достоинства", — подчеркнул Голомазов.
В сентябре Театр на Малой Бронной в рамках федеральной программы "Большие гастроли" отправится в Каменск-Уральский, Озерск и Екатеринбург со спектаклями "Ревизор" и "Тартюф".