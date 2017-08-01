Театр на Малой Бронной первым в Москве открыл новый сезон

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Первым среди московских трупп во вторник, 1 августа, открыл свой новый 72-й сезон Театр на Малой Бронной: в новом сезоне здесь планируют выпустить восемь премьер, об этом на традиционном сборе труппы рассказал художественный руководитель театра Сергей Голомазов.

Первой постановкой, которая намечена на декабрь этого года, станет "Горе от ума" Грибоедова в постановке режиссера Павла Сафонова. Во второй половине сезона состоится премьера мюзикла "Алиса в стране чудес" в постановке Егора Дружинина. По словам Голомазова, это "будет семейный спектакль, вечернее представление".

В планах также постановка пьесы шведского драматурга Юнаса Гарделя "Щека к щеке", "Гадкие лебеди" по повести Стругацких и "Маленькие трагедии" Пушкина. Сам Голомазов будет работать над пьесой Горина "Тиль".

"Более 40 лет прошло с постановки Марка Захарова, и сегодня среди поколения, которое ходит в театр, мало, кто видел этот спектакль. Я давно хотел поставить "Тиля". Мне всегда привлекала в человеке природа бунтаря, и я хочу на эту тему поразмышлять. Возможно, я так и назову спектакль "Легенда о бунтаре", — пояснил РИА Новости сам режиссер.

По словам Голомазова, всего он планирует поставить в этом сезоне три постановки: кроме "Тиля" он будет работать над сценарием итальянского фильма "Идеальные незнакомцы" и пьесой канадского драматурга Норма Фостера "Давние знакомые".

"В этом сезоне я хочу продолжить гражданскую тему, тему человеческой совести, человеческой справедливости, человеческого достоинства", — подчеркнул Голомазов.

В сентябре Театр на Малой Бронной в рамках федеральной программы "Большие гастроли" отправится в Каменск-Уральский, Озерск и Екатеринбург со спектаклями "Ревизор" и "Тартюф".