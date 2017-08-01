Фонд кино поддержал новые проекты Учителя, Миндадзе и Тодоровского

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Фонд кино поддержит 35 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, в числе которых фильмы "Паркет" Александра Миндадзе, "Цой" Алексея Учителя, "Гипноз" Валерия Тодоровского, сообщается на сайте фонда во вторник.
В списке поддержанных проектов – 11 комедий, семь анимационных фильмов, пять хорроров, четыре военные драмы. Все проекты были оценены Сценарной рабочей группой и Экспертным советом Фонда кино на основе представленных кинокомпаниями материалов и презентаций во время очной защиты кинопроектов.
Утвержденные проекты получили наивысшие оценки экспертного совета. В их числе "Цой" Алексея Учителя", "Гипноз" Валерия Тодоровского, анимационные фильмы "Снежная королева-4", "Волки и овцы-2", "Белка и Стрелка-3", комедия "Жених-2" с Сергеем Светлаковым в главной роли.