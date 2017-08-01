Фонд кино поддержал новые проекты Учителя, Миндадзе и Тодоровского

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Фонд кино поддержит 35 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, в числе которых фильмы "Паркет" Александра Миндадзе, "Цой" Алексея Учителя, "Гипноз" Валерия Тодоровского, сообщается на сайте фонда во вторник.

"По итогам заседания Попечительским советом Фона кино был утвержден список из 35 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Также Попечительский совет Фонда кино принял решение выделить средства на разработку фильма "Паркет" режиссера Александра Миндадзе", — говорится в сообщении.

В списке поддержанных проектов – 11 комедий, семь анимационных фильмов, пять хорроров, четыре военные драмы. Все проекты были оценены Сценарной рабочей группой и Экспертным советом Фонда кино на основе представленных кинокомпаниями материалов и презентаций во время очной защиты кинопроектов.

Утвержденные проекты получили наивысшие оценки экспертного совета. В их числе "Цой" Алексея Учителя", "Гипноз" Валерия Тодоровского, анимационные фильмы "Снежная королева-4", "Волки и овцы-2", "Белка и Стрелка-3", комедия "Жених-2" с Сергеем Светлаковым в главной роли.