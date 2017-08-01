В Махачкале открылся этнокультурный парк "Город Мастеров"

МАХАЧКАЛА, 1 авг — РИА Новости. Новая этнокультурная туристическая площадка — аллея "Город Мастеров" открылась в столице Дагестана, сообщает Управление пресс-службы и информации администрации главы и правительства республики.
В "Городе Мастеров" представлены уникальные образцы народных художественных промыслов Дагестана — ювелирные изделия из Кубачи и Гоцатля, табасаранские ковры, балхарская керамика, унцукульские деревянные изделия, инкрустированные металлическими узорами.
По словам главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, принявшего участие в открытии этнокультурного парка, идея создания "Города Мастеров" возникла еще 15 лет назад, но лишь теперь при участии республиканского Минтуризма удалось создать этот "маленький уголок народной культуры Дагестана".
Он отметил, что подобные зоны отдыха, куда могут прийти жители города, в том числе родители с детьми, должны быть во всех районах Махачкалы.
"Культура напрямую связана с развитием всех других отраслей. Какова культура, такова и экономика, таков же и уровень обслуживания людей. Дагестан занимает третье место в России по количеству исторических памятников. Их у нас более 6 тысяч. Этот огромный потенциал должны видеть, прежде всего, в столице. Мы провели работу по созданию нового современного, самого лучшего на Кавказе, историко-краеведческого музея. Создан первый в стране Театр поэзии", — приводятся в сообщении слова Абдулатипова.