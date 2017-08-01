В Махачкале открылся этнокультурный парк "Город Мастеров"

МАХАЧКАЛА, 1 авг — РИА Новости. Новая этнокультурная туристическая площадка — аллея "Город Мастеров" открылась в столице Дагестана, сообщает Управление пресс-службы и информации администрации главы и правительства республики.

В "Городе Мастеров" представлены уникальные образцы народных художественных промыслов Дагестана — ювелирные изделия из Кубачи и Гоцатля, табасаранские ковры, балхарская керамика, унцукульские деревянные изделия, инкрустированные металлическими узорами.

По словам главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, принявшего участие в открытии этнокультурного парка, идея создания "Города Мастеров" возникла еще 15 лет назад, но лишь теперь при участии республиканского Минтуризма удалось создать этот "маленький уголок народной культуры Дагестана".

© Фото : Управление пресс-службы и информации администрации главы и правительства РД Этнокультурный парк "Город Мастеров" в Махачкале © Фото : Управление пресс-службы и информации администрации главы и правительства РД Этнокультурный парк "Город Мастеров" в Махачкале

Он отметил, что подобные зоны отдыха, куда могут прийти жители города, в том числе родители с детьми, должны быть во всех районах Махачкалы.

"Культура напрямую связана с развитием всех других отраслей. Какова культура, такова и экономика, таков же и уровень обслуживания людей. Дагестан занимает третье место в России по количеству исторических памятников. Их у нас более 6 тысяч. Этот огромный потенциал должны видеть, прежде всего, в столице. Мы провели работу по созданию нового современного, самого лучшего на Кавказе, историко-краеведческого музея. Создан первый в стране Театр поэзии", — приводятся в сообщении слова Абдулатипова.

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