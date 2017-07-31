Нетребко назвала данные Forbes о своих доходах взятыми "с потолка"

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко, возглавившая рейтинг высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes, возмутилась публикации о ее доходах и подчеркнула, что цифры "взяты с потолка".

Ранее Forbes опубликовал рейтинг, согласно которому самым высокооплачиваемым российским музыкантом стала оперная певица Анна Нетребко, чей доход составил 7,5 миллионов долларов. На втором месте в 2017 году оказался эстрадный певец Филипп Киркоров, заработавший 7,4 миллиона долларов, на третьем — рэп-исполнитель Тимати с доходом в 6,6 миллиона долларов.

"Журнал Форбис, ваша информация абсолютно не верна! Прекратите врать!!! Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны! Взяты с потолка! Моему возмущению нет предела!" — написала певица на своей странице в социальной сети Facebook.

Лидерами среди музыкантов в прошлом году стали Сергей Шнуров из группировки "Ленинград", заработавший 11 миллионов долларов, и Григорий Лепс, чей доход составил 9 миллионов. На этот раз Шнуров сдал позиции: он потерял девять пунктов рейтинга, получив в этом году 5 миллионов долларов. Лепс уступил лишь одну строчку, но заработал на 3 миллиона меньше, чем в прошлом году.

Гитарист "Ленинграда" Дмитрий Гугучкин также выразил сомнение в верности данных рейтинга. "Неизвестно, откуда они берут эти данные. Мы учета не ведем", — сказал он РИА Новости.