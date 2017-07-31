В Москве пройдет Неделя российского кино

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Неделя российского кино, в рамках которой зрители смогу бесплатно посмотреть фильмы "Монах и бес", "Огни большой деревни", "Коробка" и другие, откроется в столичном кинотеатре "Космос" в понедельник и продлится до 6 августа, сообщила пресс-служба Москино.

"Мы поддерживаем российское кино – показываем авторские картины и фильмы ограниченного проката, проводим встречи с режиссерами. И Неделя российского кино, которая пройдет в кинотеатре "Космос" уже в третий раз, — возможность бесплатно посмотреть качественные российские фильмы, снятые за последние несколько лет", — цитирует пресс-служба гендиректора "Московского кино" Светлану Максимченко.

Неделя откроется фильмом Николая Досталя "Монах и бес", получившим в 2016 году четыре премии "Ника" (лучший сценарий, лучшая мужская роль, лучшая мужская роль второго плана и работа звукорежиссера). "Монах и бес" — это фантастическая история о том, как во второй половине XIX века в мужской монастырь проникли темные силы, и что из этого вышло.

Зрители также увидят спортивную драму "Эластико" Михаила Расходникова, комедии "Огни большой деревни" Ильи Учителя с Дмитрием Дюжевым в одной из главных ролей, "Яна+Янко" Натальи Меркуловой, "Городские птички" Юлии Беловой, мелодрамы "Москва, я терплю тебя" Сергея Аксенова, "Коробка" Эдуарда Бордукова.