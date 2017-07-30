Медведев поздравил Шварценеггера с юбилеем

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 70-летием американского культуриста и актера Арнольда Шварценеггера.

"Сегодня 70 лет Арнольду Шварценеггеру. Возвращайся, Арнольд!", — написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Поздравление российский премьер продублировал на аглийском языке, обыграв знаменитую фразу персонажа Шварцнеггера из фильма "Терминатор": "Аrnold Schwarzenegger turns 70 today. Hope you'll be back, Arnold!".

Премьер-министр также опубликовал фотографию от 2010 года, на которой он вместе с актером запечатлен в своей резиденции в Горках.

Медведев тогда занимал пост президента РФ, Шварценеггер — губернатора штата Калифорния. В начале беседы Шварценеггер вспомнил о том, как летом 2010 года Медведев приезжал в Калифорнию. "Я тогда вам сказал: "I'll be back (Я вернусь)". Вот я и вернулся", — сказал Шварценеггер.

Американский культурист и актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger), полное имя Арнольд Алоис Шварценеггер (Arnold Alois Schwarzenegger), родился 30 июля 1947 года в деревне Таль в Австрии.

В историю кино Шварценеггер вошел как исполнитель главной роли в фантастическом боевике Джеймса Кэмерона "Терминатор" (Terminator, 1984). Образ супергероя актер воплотил и в нескольких последующих картинах: "Коммандо" (Commando, 1985), "Хищник" (Predator, 1987), "Бегущий человек" (Running Man, 1987).