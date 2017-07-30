Солиста Linkin Park Беннингтона похоронили в Калифорнии
21:4530.07.2017
(обновлено: 21:47 30.07.2017)
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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон был похоронен в субботу недалеко от своего дома в ботаническом саду города Палос-Вердес-Эстейтс, штат Калифорния, передает портал TMZ.
Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.
TMZ отмечает, что на похороны пришли несколько сотен человек. Посетившие церемонию прощания с музыкантом гости имели на руке браслет, подобный тем, которые выдавали для прохода на его концерты.
Ранее портал писал, что семья Беннингтона планировала провести закрытые похороны.
Лидер американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в собственном доме в Палос-Вердес в Калифорнии. Ему был 41 год.
Гибель солиста стала полной неожиданностью для всех музыкантов группы Linkin Park.
Именно в день смерти Честера коллектив опубликовал на официальном канале группы в YouTube новый клип на песню Talking To Myself.
Тело музыканта было обнаружено буквально за несколько часов до запланированной фотосессии артистов.
Беннингтон умер в день рождения своего друга, лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который покончил с собой 18 мая в одном из отелей Детройта.
Через неделю у группы Linkin Park должно было начаться турне, а ближайший концерт был запланирован на 27 июля.
Честер Беннингтон родился 20 марта 1976 года в Финиксе. В 1987 году его родители развелись, его воспитывал отец. Еще в юности у Честера возникли проблемы с алкоголем и наркотиками. Всю последующую жизнь он боролся с этими зависимостями.
Честер успел поиграть во множестве музыкальных коллективов. Первым серьезным проектом для него стала группа Grey Daze, в которой он пел с 1992 по 1997 год.
В 1997 году Беннингтон начал выступать как вокалист в составе группы Xero, спустя три года она была переименована в Linkin Park.
Группа стала чрезвычайно популярна после дебютного альбома Hybrid Theory. Закрепила успех Linkin Park следующая пластинка Meteora.
В общей сложности группа Linkin Park выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом около 80 миллионов экземпляров.
Честер Беннингтон был дважды женат. С первой женой Самантой они прожили восемь лет. У них родился сын Дрэйвен Себастьян. Его второй брак с моделью Playboy Талиндой Бентли был заключен в 2005 году. Пара воспитывала трех родных детей, сына и двух дочерей, и двух приемных.