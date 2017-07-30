Солиста Linkin Park Беннингтона похоронили в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон был похоронен в субботу недалеко от своего дома в ботаническом саду города Палос-Вердес-Эстейтс, штат Калифорния, передает портал TMZ.

Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.

TMZ отмечает, что на похороны пришли несколько сотен человек. Посетившие церемонию прощания с музыкантом гости имели на руке браслет, подобный тем, которые выдавали для прохода на его концерты.

Ранее портал писал, что семья Беннингтона планировала провести закрытые похороны.