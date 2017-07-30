От "терминатора" до губернатора: Арнольду Шварценеггеру исполнилось 70

Бодибилдер, актер, бизнесмен, политик. Чем бы ни занимался Арнольд Шварценеггер, он достигал успеха. К его 70-летнему юбилею мы собрали наиболее яркие цитаты "экс-терминатора Калифорнии".
Для меня жизнь – это постоянное чувство голода. Жить – значит не просто существовать или выживать, но двигаться вперед, расти, достигать и побеждать.
Запомните: все жалеют слабых. Зависть же нужно заработать.
Я вообще не пью молоко. Молоко — это для младенцев, а когда вырастаешь, нужно пить пиво.
Я оставался в бодибилдинге до тех пор, пока не почувствовал, что дошел настолько далеко, насколько мог. Так же будет и с кино.
Просто запомните, по лестнице успеха нельзя забраться с руками в карманах.
Первым всегда сдается разум, а не тело. Секрет в том, чтобы заставить свой разум работать на тебя, а не против тебя.
Деньги не делают вас счастливее. Сейчас у меня 50 миллионов долларов, но я чувствую себя настолько же счастливым, как когда у меня было всего 48 миллионов.
Решение стать губернатором было самым сложным в моей жизни… После решения сделать эпиляцию в зоне бикини в 1986 году.
С возрастом становишься только умнее и лучше — это как вино.
Костлявый паренек из Австрии, который сумел вырасти, стать губернатором Калифорнии и который получил возможность говорить от имени президента — это и есть эмигрантская мечта.
"I'll be back" всегда звучало для меня немного по-девчачьи.