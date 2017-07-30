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Культура

От "терминатора" до губернатора: Арнольду Шварценеггеру исполнилось 70

08:0030.07.2017
(обновлено: 08:02 30.07.2017)
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© AP Photo / Invision/ Arthur MolaАрнольд Шварценеггер на 70-м международном Каннском кинофестивале. 20 мая 2017Арнольд Шварценеггер на 70-м международном Каннском кинофестивале. 20 мая 2017
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola

Бодибилдер, актер, бизнесмен, политик. Чем бы ни занимался Арнольд Шварценеггер, он достигал успеха. К его 70-летнему юбилею мы собрали наиболее яркие цитаты "экс-терминатора Калифорнии".

Для меня жизнь – это постоянное чувство голода. Жить – значит не просто существовать или выживать, но двигаться вперед, расти, достигать и побеждать.

© AP PhotoАрнольд Шварценеггер берет уроки балета у танцовщицы Марианны Клэр во время съемок фильма "Качая железо". 4 октября 1976
© AP Photo
Арнольд Шварценеггер берет уроки балета у танцовщицы Марианны Клэр во время съемок фильма "Качая железо". 4 октября 1976

Запомните: все жалеют слабых. Зависть же нужно заработать.

© AP Photo / Craig FujiiАктер Арнольд Шварценеггер целует награду, полученную за фильм "Терминатор 2: Судный день" на People's Choice Awards. 18 марта 1992
© AP Photo / Craig Fujii
Актер Арнольд Шварценеггер целует награду, полученную за фильм "Терминатор 2: Судный день" на People's Choice Awards. 18 марта 1992

Я вообще не пью молоко. Молоко — это для младенцев, а когда вырастаешь, нужно пить пиво.

© AP Photo / Ira Mark GostinАрнольд Шварценеггер курит сигару перед началом юмористического шоу Roast в Friars Club в Беверли-Хиллз. 30 марта 1988
© AP Photo / Ira Mark Gostin
Арнольд Шварценеггер курит сигару перед началом юмористического шоу Roast в Friars Club в Беверли-Хиллз. 30 марта 1988

Я оставался в бодибилдинге до тех пор, пока не почувствовал, что дошел настолько далеко, насколько мог. Так же будет и с кино.

© Filmpartners (1970)Кадр из фильма "Геркулес в Нью-Йорке"
© Filmpartners (1970)
Кадр из фильма "Геркулес в Нью-Йорке"

Просто запомните, по лестнице успеха нельзя забраться с руками в карманах.

© AFP 2017Американский актер Арнольд Шварценеггер во время 38-го Каннского кинофестиваля. 19 мая 1977
© AFP 2017
Американский актер Арнольд Шварценеггер во время 38-го Каннского кинофестиваля. 19 мая 1977

Первым всегда сдается разум, а не тело. Секрет в том, чтобы заставить свой разум работать на тебя, а не против тебя.

© РИА Новости / МашатинПерейти в фотобанкЮрий Власов и Арнольд Шварценеггер в спортклубе "Атлетика"
© РИА Новости / Машатин
Перейти в фотобанк
Юрий Власов и Арнольд Шварценеггер в спортклубе "Атлетика"

Деньги не делают вас счастливее. Сейчас у меня 50 миллионов долларов, но я чувствую себя настолько же счастливым, как когда у меня было всего 48 миллионов.

© 20th Century Fox Film Corporation (1994)Кадр из фильма "Правдивая ложь"
© 20th Century Fox Film Corporation (1994)
Кадр из фильма "Правдивая ложь"

Решение стать губернатором было самым сложным в моей жизни… После решения сделать эпиляцию в зоне бикини в 1986 году.

© AP Photo / Reed SaxonКандидат на пост губернатора от Республиканской партии Арнольд Шварценеггер на предвыборном митинге в Лос-Анджелесе. 13 сентября 2003
© AP Photo / Reed Saxon
Кандидат на пост губернатора от Республиканской партии Арнольд Шварценеггер на предвыборном митинге в Лос-Анджелесе. 13 сентября 2003

С возрастом становишься только умнее и лучше — это как вино.

© AFP 2017 / Valerie MaconАктер Кирк Дуглас шутит с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. 28 мая 2008, Лос-Анджелес
© AFP 2017 / Valerie Macon
Актер Кирк Дуглас шутит с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. 28 мая 2008, Лос-Анджелес

Костлявый паренек из Австрии, который сумел вырасти, стать губернатором Калифорнии и который получил возможность говорить от имени президента — это и есть эмигрантская мечта.

© AFP 2017 / Pierre-Philippe MarcouАрнольд Шварценеггер вручает трофей российскому спортсмену Аркадию Величко
© AFP 2017 / Pierre-Philippe Marcou
Арнольд Шварценеггер вручает трофей российскому спортсмену Аркадию Величко

"I'll be back" всегда звучало для меня немного по-девчачьи.

© 20th Century Fox Film Corporation (1987)Кадр из фильма "Хищник"
© 20th Century Fox Film Corporation (1987)
Кадр из фильма "Хищник"

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