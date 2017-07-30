От "терминатора" до губернатора: Арнольду Шварценеггеру исполнилось 70

Бодибилдер, актер, бизнесмен, политик. Чем бы ни занимался Арнольд Шварценеггер, он достигал успеха. К его 70-летнему юбилею мы собрали наиболее яркие цитаты "экс-терминатора Калифорнии".

Для меня жизнь – это постоянное чувство голода. Жить – значит не просто существовать или выживать, но двигаться вперед, расти, достигать и побеждать.

© AP Photo Арнольд Шварценеггер берет уроки балета у танцовщицы Марианны Клэр во время съемок фильма "Качая железо". 4 октября 1976 © AP Photo Арнольд Шварценеггер берет уроки балета у танцовщицы Марианны Клэр во время съемок фильма "Качая железо". 4 октября 1976

Запомните: все жалеют слабых. Зависть же нужно заработать.

© AP Photo / Craig Fujii Актер Арнольд Шварценеггер целует награду, полученную за фильм "Терминатор 2: Судный день" на People's Choice Awards. 18 марта 1992 © AP Photo / Craig Fujii Актер Арнольд Шварценеггер целует награду, полученную за фильм "Терминатор 2: Судный день" на People's Choice Awards. 18 марта 1992

Я вообще не пью молоко. Молоко — это для младенцев, а когда вырастаешь, нужно пить пиво.

© AP Photo / Ira Mark Gostin Арнольд Шварценеггер курит сигару перед началом юмористического шоу Roast в Friars Club в Беверли-Хиллз. 30 марта 1988 © AP Photo / Ira Mark Gostin Арнольд Шварценеггер курит сигару перед началом юмористического шоу Roast в Friars Club в Беверли-Хиллз. 30 марта 1988

Я оставался в бодибилдинге до тех пор, пока не почувствовал, что дошел настолько далеко, насколько мог. Так же будет и с кино.

© Filmpartners (1970) Кадр из фильма "Геркулес в Нью-Йорке" © Filmpartners (1970) Кадр из фильма "Геркулес в Нью-Йорке"

Просто запомните, по лестнице успеха нельзя забраться с руками в карманах.

© AFP 2017 Американский актер Арнольд Шварценеггер во время 38-го Каннского кинофестиваля. 19 мая 1977 © AFP 2017 Американский актер Арнольд Шварценеггер во время 38-го Каннского кинофестиваля. 19 мая 1977

Первым всегда сдается разум, а не тело. Секрет в том, чтобы заставить свой разум работать на тебя, а не против тебя.

Деньги не делают вас счастливее. Сейчас у меня 50 миллионов долларов, но я чувствую себя настолько же счастливым, как когда у меня было всего 48 миллионов.

© 20th Century Fox Film Corporation (1994) Кадр из фильма "Правдивая ложь" © 20th Century Fox Film Corporation (1994) Кадр из фильма "Правдивая ложь"

Решение стать губернатором было самым сложным в моей жизни… После решения сделать эпиляцию в зоне бикини в 1986 году.

© AP Photo / Reed Saxon Кандидат на пост губернатора от Республиканской партии Арнольд Шварценеггер на предвыборном митинге в Лос-Анджелесе. 13 сентября 2003 © AP Photo / Reed Saxon Кандидат на пост губернатора от Республиканской партии Арнольд Шварценеггер на предвыборном митинге в Лос-Анджелесе. 13 сентября 2003

С возрастом становишься только умнее и лучше — это как вино.

© AFP 2017 / Valerie Macon Актер Кирк Дуглас шутит с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. 28 мая 2008, Лос-Анджелес © AFP 2017 / Valerie Macon Актер Кирк Дуглас шутит с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. 28 мая 2008, Лос-Анджелес

Костлявый паренек из Австрии, который сумел вырасти, стать губернатором Калифорнии и который получил возможность говорить от имени президента — это и есть эмигрантская мечта.

"I'll be back" всегда звучало для меня немного по-девчачьи.