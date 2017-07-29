В Москве стартовал проект "Маяки дружбы. Башни Кавказа"

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Международный молодежный проект "Маяки дружбы. Башни Кавказа-2017", объединивший студентов из Москвы, семи кавказских республик и Южной Осетии, стартовал в Москве.

Группа волонтеров из 80 человек будет участвовать в двухнедельном "субботнике на выезде" на территории Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, а также Южной Осетии.

Участники проекта проведут вспомогательные работы по восстановлению памятников кавказской культуры: башен, крепостей и других исторических объектов. Местные власти организуют для участников встречи со старейшинами кавказских родов, расскажут об истории края и поделятся секретами производства национальных продуктов.

© Sputnik / Илья Питалев На международном молодежном проекте "Маяки дружбы. Башни Кавказа-2017" © Sputnik / Илья Питалев На международном молодежном проекте "Маяки дружбы. Башни Кавказа-2017"

"На вас возложена ответственная миссия — укреплять межнациональные отношения как внутри нашей страны, так и за ее пределами. Для жителей кавказских республик вы станете представителями своих семей, своего народа, своей культуры", — напутствовал московских волонтеров руководитель проекта Руслан Гусаров.

Он также высказал уверенность в том, что проект "Маяки дружбы" со временем вырастет до общественного волонтерского движения в культурно-исторической, экологической и научной сферах.

Информационным партнером "Маяков дружбы" стал Sputnik Южная Осетия. Корреспонденты агентства планируют провести пресс-конференции с волонтерами, а также освещать ход восстановительных работ и других мероприятий в рамках проекта.

В августе 2016 года успешно прошел пилотный проект "Башни Кавказа". Двадцать студентов из Москвы, Ингушетии и Северной Осетии 12 дней работали над восстановлением исторических памятников Кавказа.