Сталевары, руда и Довлатов: как живет московский Театр Труда

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Анна Михайлова. Театры уходят на каникулы, и эксперты подводят итоги сезона. Из-за скандалов вокруг "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова и переноса спектакля "Нуреев" другие театральные события этого года отошли на второй план. В Москве между тем появилась новая площадка, аналогов которой в России нет. Театр Труда — это арт-пространство, посвященное рабочим профессиям. Здесь показывают спектакли о сталеварах и горняках, проводят уроки труда для детей, а в буфете продают шоколадные болты. Корреспондент РИА Новости узнала, как работает первый в стране частный театр индустриальной драмы.

Уютный подвал в самом центре Москвы встречает посетителей брутальной черной надписью — "Театр Труда". Аскетичное с виду помещение украшено строительными касками, пожарными гидрантами, скворечниками, чемоданами и картинами с изображением сцен из жизни рабочих. Весь театр — это фойе, буфет и маленький зрительный зал, вмещающий до ста человек. Сцены как таковой нет, ей может стать любая часть зала, в зависимости от задумки режиссера.

В спектаклях тоже ничего лишнего — минимум декораций, никакой громоздкой машинерии. Нет здесь и постоянной труппы. Театр работает по западной контрактной системе, приглашая режиссера и актеров под конкретный спектакль. Единственная постоянная, вокруг которой вращается жизнь этой необычной площадки, — производственная тематика. Официально формат заведения обозначен как "лаборатория индустриальной драмы". Что это такое, объясняет директор театра Ульяна Пронина.

"Все наши спектакли посвящены труду — труду нефтяников, докторов, писателей, сталеваров. Это обширная, многогранная и актуальная тема, которую можно раскрывать бесконечно. Жанр производственной драмы зародился в нашей стране в начале 30-х годов, а наибольшего расцвета достиг в советский период 50-60-х. Мы все прекрасно с ним знакомы по таким кинематографическим произведениям, как "Девчата", "Девять дней одного года", "Екатерина Воронина". Сегодня рабочий класс ушел в офисы, а в регионах потерялось уважение к рабочим профессиям. Мы ставим себе глобальную задачу — возродить уважение к людям труда. Несмотря на то что в нашем репертуаре спектакли про сталеваров, нефтяников, горняков, мы уверены, что каждый из них откликается не только в сердцах представителей рабочих профессий, но и офисных работников", — считает Пронина.

Своей основной аудиторией Театр Труда видит мужчин средних лет. По статистике, они не так активно ходят в театр, поэтому привлечь их — задача амбициозная, но вполне выполнимая, уверена директор.

"Не секрет, что мужчины редко ходят в театр по своей инициативе. Как правило, принимают решение о выборе спектакля и приобретают билеты женщины. Целевой аудиторией нашего театра мы видим мужчин в возрасте 35 плюс. Они идут к нам на репертуар и атмосферу. Изначально, конечно, было сложно, но мы видим, насколько увеличивается общий поток зрителей — и именно мужчин. Почти все зрители возвращаются к нам в театр вновь и приводят своих друзей", — отмечает Пронина.

© Фото : Театр труда Спектакль "Большая руда" в Театре Труда © Фото : Театр труда Спектакль "Большая руда" в Театре Труда

Выросший из антрепризы при финансовой поддержке предприятий, которые хотят популяризировать труд своих работников, театр не забывает и о региональной аудитории.

"Все наши спектакли адаптированы под выездные площадки. Например, спектакль "Большая руда" выезжал в Оленегорский ГОК компании "Северсталь" и был очень тепло встречен. До такой степени, что зрители звонили потом в театр и благодарили", — рассказывает директор.

© Фото : Театр труда Спектакль "Чемодан-блюз" в Театре Труда © Фото : Театр труда Спектакль "Чемодан-блюз" в Театре Труда

Пока в постоянном репертуаре театра пять спектаклей — от классики соцреализма вроде "Сталеваров" и "Большой руды" до "Чемодан-блюза" по Довлатову. Все спектакли одноактные, продолжительностью около часа — с расчетом на современного зрителя, которому тяжело воспринимать большие объемы информации.

Для самых непоседливых в театре проходят "Уроки труда", где детей учат почти забытому в эпоху цифровых технологий навыку создавать что-то своими руками.

"Это созидательный процесс, возможность отвлечь детей от гаджетов, в которых они уже практически живут, дать им возможность пообщаться. Показать, как это, когда ты сам, своими руками что-то создаешь и получаешь от этого удовольствие. К сожалению, у современных родителей не так много времени, чтобы сесть и заняться чем-то подобным с детьми. Кстати, родители уже просят, чтобы мы сделали такой же курс для взрослых," — отмечает Ульяна Пронина.

Скворечники и вазы, смастеренные детьми на "Уроках труда", украшают фойе театра. Еще один проект, призванный поднять престиж неофисных профессий, — "Разговоры о труде". Это беседы с приглашенными представителями разных специальностей — от летчиков до артистов. В будущем сезоне Театр Труда также планирует запустить интерактивный проект профориентации для подростков. Ну и конечно, зрителей ждут новые спектакли — от американской пьесы о банкротстве автомобильного завода в Детройте до документальных историй труда людей пожилого возраста.