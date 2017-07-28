В Дагестане пройдет праздник "Шарвили", посвященный лезгинскому эпосу

МАХАЧКАЛА, 28 июл — РИА Новости. Ежегодный праздник, посвященный героическому эпосу лезгинского народа "Шарвили", пройдет в субботу в дагестанском селе Ахты, сообщает Управление по информполитике администрации главы и правительства республики.

"Шарвили" уже 17-й год подряд отмечают в последнюю субботу июля. Для участия в празднике в Ахты приедут представители всех районов и сел южного Дагестана, а также гости из других частей Дагестана, субъектов РФ и ближнего зарубежья. В программе мероприятий — танцы, песни, спортивные состязания, праздничные столы, выставки", — говорится в сообщении.

"Шарвили" — лезгинский героический эпос, повествующий о самоотверженном народном заступнике. В его основу легли народные песни, сказания и легенды, сложившиеся на протяжении веков. Согласно местному преданию, герой эпоса Шарвили был родом из селения Ахты.

"Идеи эпоса и в наше время чрезвычайно актуальны, а его воспитательное значение особенно велико для молодого поколения дагестанцев, вступивших в процесс очищения, обновления дагестанского общества. Образ легендарного героя — пример для них", — отмечается в сообщении.

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