На Алтае пройдет фестиваль вареника, где представят 50 эксклюзивных начинок

БАРНАУЛ, 28 июл — РИА Новости. Вареники с пятьюдесятью разными начинками смогут попробовать гости гастрономического фестиваля в селе Гуселетово Алтайского края, рассказала РИА Новости руководитель "Алтайтурцентра" Татьяна Сажаева.

По ее словам, фестиваль "Всэ будэ смачно!" пройдет в регионе уже в третий раз.

"Праздник в честь своего национального блюда решили организовать местные жители, большинство из которых — переселенцы из Украины. Только здесь гости праздника смогут попробовать вареники с пятьюдесятью самыми разными и невероятными начинками: — со шпинатом, с соком свеклы, с куркумой", — рассказала Сажаева.

По ее словам, на тематических площадках развернутся битвы по лепке и даже метанию вареников. По итогам выберут самого быстрого мастера по лепке вареников, а также автора самых маленьких вареников.

В прошлом году фестиваль посетило порядка семи тысяч человек. В этом году организаторы предусмотрели и множество культурно-развлекательных мероприятий. К примеру, в этом же районе есть село Закладное. Там для туристов представлена настоящая украинская хата — для этого была взята постройка 1950-х годов. В хате есть и настоящая печь, там готовят борщ и другие украинские кулинарные угощения.

Завершается вареничное действо дискотекой до полуночи и фейерверком. Доставку на праздник организуют туроператоры края.

Собеседник агентства отметила, что фестиваль вареника — лишь одно из многочисленных мероприятий, которые власти края поддерживают в рамках развития событийного туризма.

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