Кустурица в рамках бизнес-форума исполнит гимн России в "Олимпийском"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Известный сербский режиссер Эмир Кустурица и фолк-группа The No Smoking Orchestra исполнят гимн России на сцене "Олимпийского" в конце ноября в рамках бизнес-форума Synergy Global Forum, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Synergy Global Forum пройдет 27-28 ноября. В нет примут участие более 15 тысяч человек – предприниматели и топ-менеджеры из России, СНГ и Европы. Среди выступающих также заявлены экономист и автор теории "Черного лебедя" Нассим Николас Талеб, известный мотивационный оратор Ник Вуйчич, британский психолог и автор теории Mind Map Тони Бьюзен и другие.

Осенью 2017 года Synergy Global Forum впервые пройдет не только в Москве, но и за рубежом. На месяц раньше, 27-28 октября, мероприятие состоится в Нью-Йорке. Перед аудиторией более чем из 5,5 тысяч человек выступит глава Forbes Media Стивен Форбс, основатель The Huffington Post Арианна Хаффингтон, основатель "Википедии" Джимми Уэйлс.

"Кустурица станет хедлайнером afterparty Synergy Global Forum. Мероприятие пройдет в "Олимпийском" 27 ноября, в завершении первого дня Synergy Global Forum. После насыщенной деловой программы участники смогут отдохнуть, послушав концерт сербской фолк-группы The No Smoking Orchestra с участием Эмира Кустурицы", — сообщили организаторы.

Режиссер уже раньше исполнял гимн России – на одном из концертов в 2016 году.

"Я люблю Россию. Это великая страна с богатой историей и культурой. Я чувствую, что у нас много общего, поэтому всегда с удовольствием сюда возвращаюсь… Вместе с ребятами из The No Smoking Orchestra мы споем свои лучшие песни. Планируем даже исполнить гимн России – он красивый и очень нам нравится. Увидимся в "Олимпийском", — приводят организаторы слова Кустурицы.