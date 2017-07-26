Умер режиссер-документалист Александр Столяров

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Автор более ста документальных и художественных картин Александр Столяров ушел из жизни в возрасте 57 лет, прощание с режиссером состоится 27 июля, сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов.

Столяров работал на телеканале "Россия-Культура". За свою продолжительную карьеру он успел создать более ста художественных и документальных картин, наиболее известными из которых являются фильмы "Девочки-девочки", "Понять человека", "Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами". Режиссер становился номинантом престижных премий "Ника" и "Тэффи", а два года назад выпустил сборник рассказов "Неправильная сказка".

"На пятьдесят восьмом году жизни скоропостижно скончался режиссер, сценарист, писатель Александр Столяров. Снимая по несколько фильмов в год, работая над сценариями или прозой, Александр стремился сделать по максимуму в этой жизни, словно знал, что век его на Земле короток, и боялся не успеть. Он успел очень многое – снял фильмы, выпустил сборник, создал свой театр", — сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким режиссера, подчеркнув, что он был светлым и добрым человеком "с удивительно самобытным талантом". В организации уточнили, что прощание состоится 27 июля в морге Городской больницы №23.