Ужин с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет выставят на аукционе во Франции

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде, США. Архивное фото

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде, США. Архивное фото

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ужин с голливудскими актерами Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, исполнившими главные роли в фильме "Титаник", выставят на благотворительном аукционе во Франции, сообщает издание People.

Согласно официальному сайту благотворительного фонда актера Leonardo DiCaprio Foundation, мероприятие состоится 26 июля во французском Сен-Тропе. Вырученные средства будут направлены на проекты по защите окружающей среды.

Как сообщается, на церемонии выступит обладатель премии "Грэмми" Ленни Кравиц, аукцион будет вести Симон Де Пюри. Среди предложенных лотов также имеются произведения искусства.

"Мы можем начать с существенного увеличения благотворительных пожертвований организациям, которые защищают нашу природу и призывают мировое сообщество к совместным действиям", — цитирует портал слова Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо, помимо яркой карьеры в кино, известен своей благотворительной деятельностью. Он неоднократно финансировал различные программы по охране дикой природы. Послом мира ООН по вопросам климата Ди Каприо был назначен в сентябре 2014 года генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.