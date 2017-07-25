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Культура

В Пекине открыли выставку "Петергоф — Ихэюань: резиденции России и Китая"

20:4725.07.2017
(обновлено: 21:24 25.07.2017)
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© Посольство России в КитаеВыставка Петергоф - Ихэюань: резиденции России и Китая в ПекинеВыставка Петергоф - Ихэюань: резиденции России и Китая в Пекине
© Посольство России в Китае

ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Выставка петербургской художницы Алены Васильевой "Петергоф — Ихэюань: императорские резиденции России и Китая" во вторник с успехом открылась в "Летнем дворце" в Пекине.

Всероссийский выставочный центр (ВДНХ). Вид на фонтан и Центральный павильон. Архивное фото
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Выставка стала результатом плодотворной работы и непрерывного взаимодействия Парка "Летний дворец" в Пекине и Государственного музея-заповедника "Петергоф", она стала первым и, по заявлениям представителей обоих музеев, интересным и успешным проектом, который может дать начало долговременному и продуктивному сотрудничеству.

По словам Васильевой, этот проект стал своеобразным мостом сближения двух крупнейших дворцово-парковых комплексов России и Китая, которые были задуманы и пышно обустроены в XVIII веке двумя монархами: российским царем Петром I и китайским императором Цяньлуном.

На церемонии открытия присутствовали временный поверенный в делах посольства России в Китае Георгий Зиновьев, глава службы сохранения и изучения памятников культурного наследия ГМЗ "Петергоф" Анна Ляшко, директор парка "Ихэюань" Лю Яо, заместитель директора парка "Ихэюань" Цинь Лэй, представитель Ассоциации парков Пекина.

Выставка продлится с 25 июля по 30 августа.

Диалог в картинах

Основу экспозиции Алены Васильевой составляют 44 полотна живописных пейзажей двух главных дворцово-парковых комплексов России и Китая.

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© Анимационная студия «Анимаккорд»
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До приезда в Китай выставка с ноября 2015 по май 2016 года демонстрировалась в ГМЗ "Петергоф" при поддержке Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге. Состав двух экспозиций немного отличается, так как из-за жестких требований выставочного зала в Пекине удалось привезти не 60 картин, а только 44.

"Петергоф встретил тепло мою инициативу, несмотря на то, что они не делают выставки художников, мой проект они воплощали на свой страх и риск, но результат оказался впечатляющим, так как выставка открылась в ноябре и должна была закрыться в январе, однако из-за большого интереса ее продлили до мая", — отметила художница.

Васильева рассказала, что картины, представленные на выставке, являются итогами нескольких лет ее творчества. "Коллекцию картин по "Петергофу" я начала в 2014 году и продолжила в 2015, создание части экспозиции по "Летнему дворцу" началось раньше, еще в 2006 году, и продолжилось в период с 2012 по 2017 год", — отметила художница. Она добавила, то это ее 23-й визит в Китай, и каждый раз она непременно пишет этюды.

Васильева является членом Союза художников России, кандидатом искусствоведения, она награждена Золотой медалью Российской академии художеств "за значительный вклад в реализацию международных художественных проектов между Россией и Китаем".

Успешный эксперимент

Проект стал экспериментом для "Петергофа", так как обычно он становится площадкой для экспонирования коллекций именно музейных предметов. Идея выставки появилась внезапно, и также внезапно для всех она стала очень популярна в России.

Ньюсрум телеканала Матч ТВ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Алена пришла в "Петергоф" с этой идеей, с письмом от генконсульства Китая в Санкт-Петербурге, у нас есть выставочные залы в "Музее семьи Бенуа", традиция этой живописи как раз близка Алене, и там мы дали ей возможность реализовать этот проект, о чем не пожалели ни разу", — рассказала журналистам глава службы сохранения и изучения памятников культурного наследия ГМЗ "Петергоф" Анна Ляшко.

По ее словам, "сделав эту экспозицию, музей попал в тогда только набиравший оборот тренд российско-китайского диалога".

"Эта выставка для нас очень ценна тем, что она показывает связь "Петергофа" и "Летнего дворца" через русского художника. Это очень красивый, продуманный, выстроенный проект, который был сделан на одном дыхании", — отметила Ляшко.

Она добавила, что "Петергоф" хотел бы показать коллекцию не только в "Ихэюане", но и в других местах, к примеру, в Российском культурном центре в Пекине, чтобы привлечь к ней и другую аудиторию, "эта живопись понятная, хочется дать этому проекту дальнейшее развитие".

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