Киевский поп-десант: как украинские артисты завоевали российскую эстраду

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Анна Михайлова. Главный летний фестиваль под открытым небом — "Пикник "Афиши" объявил программу. Традиционно по ней принято судить об основных тенденциях в российской музыке. Похоже, в этом году за русскоязычный поп окончательно стали отвечать украинские артисты. Помимо мировых звезд, 29 июля в Коломенское приедут заслуженные харьковчане 5'nizza и молодая киевская группа "Грибы", без хита которой "Между нами тает лед" сегодня не обходится, кажется, ни одно музыкальное событие. Отдельный сет на фестивале исполнит жена продюсера "Грибов" певица Луна — еще одна украинская исполнительница, чьи песни без конца крутят на российских станциях. Явление уже окрестили "укрпопом". В минувшие выходные в одном из столичных баров прошла тематическая вечеринка с таким названием, а параллельно в "Лужниках" на фестивале "Ласточка" выступил "украинский Jamiroquai" Иван Дорн.

Без бою

Конечно, украинские музыканты появились на российской сцене не вчера. Пожалуй, самыми успешными и любимыми звездами Незалежной до недавнего времени оставались рокеры "Океан Эльзы". Несмотря на то что коллектив из Львова поет на украинском, с конца 90-х он уверенно удерживал позиции на российском музыкальном Олимпе. Слова песен "Без бою" или "Там, де нас нема" знал каждый меломан.

После ухудшения отношений между странами и заявлений лидера группы Святослава Вакарчука в поддержку Майдана концерты "Океана Эльзы" в России были отменены. Перестали украинские рокеры приезжать и на российские музыкальные фестивали, где раньше были завсегдатаями. На прошедшем недавно "Нашествии" кавер на хит "Без бою" за них исполнила петербургская группа Animal Jazz.

Поп-музыканты с Украины начали прорываться в российский эфир в нулевых. Харьковский регги-дуэт 5'nizza заявил о себе в 2002-м на фестивале "Казантип" в Крыму, а уже через год группа собирала полные залы в Москве. Вслед за ними в столицу подтянулись киевляне "Бумбокс". Все лето 2007-го их песня "Вахтеры" не сходила с первых строчек российских хит-парадов. Еще один успешный украинский проект Quest Pistols ворвался в отечественные чарты в 2009-м с кавером на песню Николая Воронова "Белая стрекоза любви" и последовавшим за ним синглом "Революция".

Не надо стесняться

Но по-настоящему массовое нашествие украинских музыкантов на российскую эстраду началось после прорыва Ивана Дорна. Уроженец Челябинска, выросший в украинском Славутиче, бывший участник группы "Пара нормальных", он начал сольную карьеру в 2010 году. Сингл "Стыцамэн" с дебютного альбома Co'N'Dorn буквально взорвал российские радиостанции. Навязчивый припев "Не надо стесняться" звучал из всех приемников страны. В 2012 году журнал Billboard Russia поместил Дорна на обложку — как "главного героя молодых музыкантов". В 2013-м журнал Time Out включил "Стыцамэн" в рейтинг "Ста песен, изменивших нашу жизнь".

Критики объясняют ошеломительный успех исполнителя его "нездешним" имиджем и принципиально другим качеством живого исполнения. Оригинальные русскоязычные тексты, яркий образ плюс западная манера звучания — как раз то, чего не хватает отечественной эстраде. Несмотря на скандал вокруг денег, вырученных с российских концертов, которые Дорн якобы отправлял украинским военным в Донбасс, певец продолжает регулярно выступать в России, за что подвергается резкой критике на Украине. Сам Дорн неоднократно заявлял, что музыка выше политики и что он продолжит выступать в обеих странах, пока там есть слушатели, которым нравится его творчество.

Грибной дождь

Как ни парадоксально, именно после кризиса в политических отношениях между Россией и Украиной на отечественную эстраду как из рога изобилия посыпались звезды украинской поп-сцены. Через прорубленное Дорном окно в российский эфир попали Монатик, Алексеев, Лобода, "Время и стекло", "Грибы", Луна, Estradarada. И это только за последние год-два.

Все они знакомы между собой, прекрасно говорят на русском и предпочитают соцсети и ютьюб-ротации на радио и телевидении. Им не нужно собирать "Олимпийский" (хотя те же "Грибы" уже в состоянии это сделать) и устраивать дорогие шоу уровня Филиппа Киркорова. Этот молодой украинский десант завоевывает российскую публику вирусными клипами и нарочито странными текстами, которые могут раздражать до зубного скрежета, но неизбежно застревают в голове.