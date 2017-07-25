США
25.0725 июля17:00МСК
USD59.82+0.16
EUR69.70+0.23
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Культура

Киевский поп-десант: как украинские артисты завоевали российскую эстраду

16:4525.07.2017
02170
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПевец Иван Дорн выступает на городском фестивале актуальной музыки и активного образа жизни Ласточка в спорткомплексе Лужники в Москве. 22 июля 2017Певец Иван Дорн выступает на городском фестивале актуальной музыки и активного образа жизни Ласточка в спорткомплексе Лужники в Москве. 22 июля 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Анна Михайлова. Главный летний фестиваль под открытым небом — "Пикник "Афиши" объявил программу.  Традиционно по ней принято судить об основных тенденциях в российской музыке. Похоже, в этом году за русскоязычный поп окончательно стали отвечать украинские артисты. Помимо мировых звезд, 29 июля в Коломенское приедут заслуженные харьковчане 5'nizza и молодая киевская группа "Грибы", без хита которой "Между нами тает лед" сегодня не обходится, кажется, ни одно музыкальное событие. Отдельный сет на фестивале исполнит жена продюсера "Грибов" певица Луна — еще одна украинская исполнительница, чьи песни без конца крутят на российских станциях. Явление уже окрестили "укрпопом". В минувшие выходные в одном из столичных баров прошла тематическая вечеринка с таким названием, а параллельно в "Лужниках" на фестивале "Ласточка" выступил "украинский Jamiroquai" Иван Дорн.

Без бою

Конечно, украинские музыканты появились на российской сцене не вчера. Пожалуй, самыми успешными и любимыми звездами Незалежной до недавнего времени оставались рокеры "Океан Эльзы". Несмотря на то что коллектив из Львова поет на украинском, с конца 90-х он уверенно удерживал позиции на российском музыкальном Олимпе. Слова песен "Без бою" или "Там, де нас нема" знал каждый меломан.

Кадр из клипа группы Грибы на песню Тает Лёд
© Фото : KinoMost
"Между нами тает лед": как клип киевской группы покорил Рунет и дворников

После ухудшения отношений между странами и заявлений лидера группы Святослава Вакарчука в поддержку Майдана концерты "Океана Эльзы" в России были отменены. Перестали украинские рокеры приезжать и на российские музыкальные фестивали, где раньше были завсегдатаями. На прошедшем недавно "Нашествии" кавер на хит "Без бою" за них исполнила петербургская группа Animal Jazz.

Поп-музыканты с Украины начали прорываться в российский эфир в нулевых. Харьковский регги-дуэт 5'nizza заявил о себе в 2002-м на фестивале "Казантип" в Крыму, а уже через год группа собирала полные залы в Москве. Вслед за ними в столицу подтянулись киевляне "Бумбокс". Все лето 2007-го их песня "Вахтеры" не сходила с первых строчек российских хит-парадов. Еще один успешный украинский проект Quest Pistols ворвался в отечественные чарты в 2009-м с кавером на песню Николая Воронова "Белая стрекоза любви" и последовавшим за ним синглом "Революция".

Не надо стесняться

Но по-настоящему массовое нашествие украинских музыкантов на российскую  эстраду началось после прорыва Ивана Дорна. Уроженец Челябинска, выросший в украинском Славутиче, бывший участник группы "Пара нормальных", он начал сольную карьеру в 2010 году. Сингл "Стыцамэн" с дебютного альбома Co'N'Dorn буквально взорвал российские радиостанции. Навязчивый припев "Не надо стесняться" звучал из всех приемников страны. В 2012 году журнал Billboard Russia поместил Дорна на обложку — как "главного героя молодых музыкантов". В 2013-м журнал Time Out включил "Стыцамэн" в рейтинг "Ста песен, изменивших нашу жизнь".

Критики объясняют ошеломительный успех исполнителя его "нездешним" имиджем и принципиально другим качеством живого исполнения. Оригинальные русскоязычные тексты, яркий образ плюс западная манера звучания — как раз то, чего не хватает отечественной эстраде. Несмотря на скандал вокруг денег, вырученных с российских концертов, которые Дорн якобы отправлял украинским военным в Донбасс, певец продолжает регулярно выступать в России, за что подвергается резкой критике на Украине. Сам Дорн неоднократно заявлял, что музыка выше политики и что он продолжит выступать в обеих странах, пока там есть слушатели, которым нравится его творчество.

Грибной дождь

Как ни парадоксально, именно после кризиса в политических отношениях между Россией и Украиной на отечественную эстраду как из рога изобилия посыпались звезды украинской поп-сцены. Через прорубленное Дорном окно в российский эфир попали Монатик, Алексеев, Лобода, "Время и стекло", "Грибы", Луна, Estradarada. И это только за последние год-два.

Все они знакомы между собой, прекрасно говорят на русском и предпочитают соцсети и ютьюб-ротации на радио и телевидении. Им не нужно собирать "Олимпийский" (хотя те же "Грибы" уже в состоянии это сделать) и устраивать дорогие шоу уровня Филиппа Киркорова. Этот молодой украинский десант завоевывает российскую публику вирусными клипами и нарочито странными текстами, которые могут раздражать до зубного скрежета, но неизбежно застревают в голове.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена