Джастин Бибер назвал причину отмены своего мирового турне

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер, который ранее отменил мировое турне, заявил, что хочет отдохнуть и покататься на велосипеде, сообщает портал TMZ.

Ранее сообщалось, что причиной отмены турне Purpose, в котором Бибер находился последние 18 месяцев, стали "непредвиденные обстоятельства". В рамках турне Бибер планировал вступить в США и Канаде.

Бибер заявил, что хочет "просто отдыхать". "Мы собираемся покататься на велосипедах", — приводит портал слова музыканта.

Также Бибер заявил, что не хотел "предавать" своих фанатов.

Джастин Бибер получил известность после появления роликов на YouTube, в которых он исполнял песни собственного сочинения в стиле R'n'B. К настоящему времени артист записал три альбома, которые разошлись общим тиражом 15 миллионов экземпляров. Исполнитель регулярно становится фигурантом скандальных историй.