Джастин Бибер отменил мировое турне из-за "непредвиденных обстоятельств"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Канадская суперзвезда Джастин Бибер отменил оставшиеся концерты своего мирового турне Purpose, сообщается на официальном сайте певца.

Причиной отмены турне, в котором Бибер находился последние 18 месяцев, стали "непредвиденные обстоятельства". Более подробные причины отмены не приводятся.

В рамках турне Бибер планировал вступить в США и Канаде.

Сообщается, что всем купившим билеты на шоу Бибера возместят их стоимость.

Ранее стало известно, что власти Китая запретили Биберу выступать с концертами в стране из-за "недостойного поведения".

Джастин Бибер получил известность после появления роликов на YouTube, в которых он исполнял песни собственного сочинения в стиле R'n'B. К настоящему времени артист записал три альбома, которые разошлись общим тиражом 15 миллионов экземпляров. Исполнитель регулярно становится фигурантом скандальных историй.