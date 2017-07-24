Музыканты Linkin Park назвали причиной гибели Беннингтона его "демонов"
18:5824.07.2017
(обновлено: 19:03 24.07.2017)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Участники американской рок-группы Linkin Park выпустили первое официальное заявление после смерти вокалиста Честера Беннингтона. Обращение к погибшему фронтмену опубликовано на сайте коллектива.
"Дорогой Честер. Мы скорбим. Нас все еще накрывает волна горя и отрицания, пока мы пытаемся осознать произошедшее. Ты изменил столько жизней, пожалуй, даже больше, чем мог себе представить", — говорится в заявлении.
Участники группы отметили, что Беннингтон отчаянно боролся со своими "демонами", которые преследовали его с самого начала и послужили причиной его смерти.
Фронтмен Linkin Park Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант покончил с собой, ему был 41 год. После кончины Беннингтона группа Linkin Park отменила турне по Северной Америке.
Лидер американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в собственном доме в Палос-Вердес в Калифорнии. Ему был 41 год.
Гибель солиста стала полной неожиданностью для всех музыкантов группы Linkin Park.
Именно в день смерти Честера коллектив опубликовал на официальном канале группы в YouTube новый клип на песню Talking To Myself.
Тело музыканта было обнаружено буквально за несколько часов до запланированной фотосессии артистов.
Беннингтон умер в день рождения своего друга, лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который покончил с собой 18 мая в одном из отелей Детройта.
Через неделю у группы Linkin Park должно было начаться турне, а ближайший концерт был запланирован на 27 июля.
Честер Беннингтон родился 20 марта 1976 года в Финиксе. В 1987 году его родители развелись, его воспитывал отец. Еще в юности у Честера возникли проблемы с алкоголем и наркотиками. Всю последующую жизнь он боролся с этими зависимостями.
Честер успел поиграть во множестве музыкальных коллективов. Первым серьезным проектом для него стала группа Grey Daze, в которой он пел с 1992 по 1997 год.
В 1997 году Беннингтон начал выступать как вокалист в составе группы Xero, спустя три года она была переименована в Linkin Park.
Группа стала чрезвычайно популярна после дебютного альбома Hybrid Theory. Закрепила успех Linkin Park следующая пластинка Meteora.
В общей сложности группа Linkin Park выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом около 80 миллионов экземпляров.
Честер Беннингтон был дважды женат. С первой женой Самантой они прожили восемь лет. У них родился сын Дрэйвен Себастьян. Его второй брак с моделью Playboy Талиндой Бентли был заключен в 2005 году. Пара воспитывала трех родных детей, сына и двух дочерей, и двух приемных.