Власти подтвердили причину смерти солиста Linkin Park
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Коронер подтвердил, что причиной смерти солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона стало самоубийство, сообщает телеканал USA Today.
Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен в четверг мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города.
Ранее издание TMZ со ссылкой на источники сообщило, что в комнате, где обнаружили тело Беннингтона, была найдена недопитая бутылка со спиртным. По данным TMZ, музыкант в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Ранее он заявлял, что хотел покончить с собой из-за того, что в детстве подвергался насилию. Музыкант тяжело пережил смерть своего друга Криса Корнелла, солиста Soundgarden, который покончил с собой в мае 2017 года.
Лидер американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в собственном доме в Палос-Вердес в Калифорнии. Ему был 41 год.
Гибель солиста стала полной неожиданностью для всех музыкантов группы Linkin Park.
Именно в день смерти Честера коллектив опубликовал на официальном канале группы в YouTube новый клип на песню Talking To Myself.
Тело музыканта было обнаружено буквально за несколько часов до запланированной фотосессии артистов.
Беннингтон умер в день рождения своего друга, лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который покончил с собой 18 мая в одном из отелей Детройта.
Через неделю у группы Linkin Park должно было начаться турне, а ближайший концерт был запланирован на 27 июля.
Честер Беннингтон родился 20 марта 1976 года в Финиксе. В 1987 году его родители развелись, его воспитывал отец. Еще в юности у Честера возникли проблемы с алкоголем и наркотиками. Всю последующую жизнь он боролся с этими зависимостями.
Честер успел поиграть во множестве музыкальных коллективов. Первым серьезным проектом для него стала группа Grey Daze, в которой он пел с 1992 по 1997 год.
В 1997 году Беннингтон начал выступать как вокалист в составе группы Xero, спустя три года она была переименована в Linkin Park.
Группа стала чрезвычайно популярна после дебютного альбома Hybrid Theory. Закрепила успех Linkin Park следующая пластинка Meteora.
В общей сложности группа Linkin Park выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом около 80 миллионов экземпляров.
Честер Беннингтон был дважды женат. С первой женой Самантой они прожили восемь лет. У них родился сын Дрэйвен Себастьян. Его второй брак с моделью Playboy Талиндой Бентли был заключен в 2005 году. Пара воспитывала трех родных детей, сына и двух дочерей, и двух приемных.