Власти подтвердили причину смерти солиста Linkin Park

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Коронер подтвердил, что причиной смерти солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона стало самоубийство, сообщает телеканал USA Today.

Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен в четверг мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города.

Ранее издание TMZ со ссылкой на источники сообщило, что в комнате, где обнаружили тело Беннингтона, была найдена недопитая бутылка со спиртным. По данным TMZ, музыкант в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Ранее он заявлял, что хотел покончить с собой из-за того, что в детстве подвергался насилию. Музыкант тяжело пережил смерть своего друга Криса Корнелла, солиста Soundgarden, который покончил с собой в мае 2017 года.