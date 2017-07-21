МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Гитарист группы Korn Брайан Уэлч, известный под псевдонимом "Head" (англ. Голова – ред.), назвал предполагаемое самоубийство фронтмена Linkin Park Честера Беннингтона "трусливым", за что фанаты обрушились на него с критикой, сообщает издание Independent.

Уэлч на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что очень зол на Беннингтона за то, что он сделал. "Поставить крест на своих детях, фанатах и жизни – это трусливый выход! Я прошу прощения, я знаю, что лекарства и/или алкоголь могли быть к этому причастны, я просто переживаю это как все мы и я знаю, что у нас есть похожие мысли/чувства", — заявил Уэлч.

Позднее гитарист отметил, что не хотел выглядеть бестактным по отношению к Беннингтону.

"Я не хотел показаться бесчувственным в отношении Честера. Просто столкнулся с бурей эмоций сегодня… Я зол, что ты это сделал, но я знаю, что на этом месте мог быть я когда-то… ", — заявил Уэлч.

Как отмечает издание, многие пользователи социальной сети Twitter высказали свое недовольство и злость из-за слов Уэлча, назвав его "бессердечным".

Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер заявил, что, по всей видимости, речь идет о самоубийстве.