Гитарист группы Korn подвергся критике за комментарий о смерти Беннингтона
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Гитарист группы Korn Брайан Уэлч, известный под псевдонимом "Head" (англ. Голова – ред.), назвал предполагаемое самоубийство фронтмена Linkin Park Честера Беннингтона "трусливым", за что фанаты обрушились на него с критикой, сообщает издание Independent.
Уэлч на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что очень зол на Беннингтона за то, что он сделал. "Поставить крест на своих детях, фанатах и жизни – это трусливый выход! Я прошу прощения, я знаю, что лекарства и/или алкоголь могли быть к этому причастны, я просто переживаю это как все мы и я знаю, что у нас есть похожие мысли/чувства", — заявил Уэлч.
Позднее гитарист отметил, что не хотел выглядеть бестактным по отношению к Беннингтону.
"Я не хотел показаться бесчувственным в отношении Честера. Просто столкнулся с бурей эмоций сегодня… Я зол, что ты это сделал, но я знаю, что на этом месте мог быть я когда-то… ", — заявил Уэлч.
Как отмечает издание, многие пользователи социальной сети Twitter высказали свое недовольство и злость из-за слов Уэлча, назвав его "бессердечным".
Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер заявил, что, по всей видимости, речь идет о самоубийстве.
Лидер американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в собственном доме в Палос-Вердес в Калифорнии. Ему был 41 год.
Гибель солиста стала полной неожиданностью для всех музыкантов группы Linkin Park.
Именно в день смерти Честера коллектив опубликовал на официальном канале группы в YouTube новый клип на песню Talking To Myself.
Тело музыканта было обнаружено буквально за несколько часов до запланированной фотосессии артистов.
Беннингтон умер в день рождения своего друга, лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который покончил с собой 18 мая в одном из отелей Детройта.
Через неделю у группы Linkin Park должно было начаться турне, а ближайший концерт был запланирован на 27 июля.
Честер Беннингтон родился 20 марта 1976 года в Финиксе. В 1987 году его родители развелись, его воспитывал отец. Еще в юности у Честера возникли проблемы с алкоголем и наркотиками. Всю последующую жизнь он боролся с этими зависимостями.
Честер успел поиграть во множестве музыкальных коллективов. Первым серьезным проектом для него стала группа Grey Daze, в которой он пел с 1992 по 1997 год.
В 1997 году Беннингтон начал выступать как вокалист в составе группы Xero, спустя три года она была переименована в Linkin Park.
Группа стала чрезвычайно популярна после дебютного альбома Hybrid Theory. Закрепила успех Linkin Park следующая пластинка Meteora.
В общей сложности группа Linkin Park выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом около 80 миллионов экземпляров.
Честер Беннингтон был дважды женат. С первой женой Самантой они прожили восемь лет. У них родился сын Дрэйвен Себастьян. Его второй брак с моделью Playboy Талиндой Бентли был заключен в 2005 году. Пара воспитывала трех родных детей, сына и двух дочерей, и двух приемных.