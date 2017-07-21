Американские музыканты скорбят в связи с гибелью Честера Беннингтона

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американские музыканты и представители шоу-бизнеса скорбят в связи с уходом из жизни фронтмена группы Linkin Park Честера Беннингтона.

Сообщалось, что 41-летний Беннингтон обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер заявил, что, по всей видимости, речь идет о самоубийстве.

"Я шокирован, мое сердце разбито, но это правда", — написал в микроблоге в Twitter один из основателей Linkin Park Майк Шинода, подтвердивший сообщения о кончине Беннингтона.

"Это разбило наши сердца. Самоубийство – это дьявол, который ходит по земле среди нас", — такую запись оставили в своем микроблоге музыканты группы One Republic.

"Честер Беннигтон был артистом экстраординарного таланта и харизмы. Он был человеком с огромным сердцем и отзывчивой душой", — говорится в заявлении Кэмерона Стэнга, главы звукозаписывающей компании Warner Bros. Records CEO.

Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая в одном из отелей Детройта. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что Корнелл покончил с собой.

"Это (самоубийство Беннингтона) произошло, когда я думала, что моя печаль уже не может стать еще глубже", — написала жена Корнелла Вики.

Музыкант был два раза женат, у него осталось шестеро детей.