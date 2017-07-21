Американские музыканты скорбят в связи с гибелью Честера Беннингтона

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американские музыканты и представители шоу-бизнеса скорбят в связи с уходом из жизни фронтмена группы Linkin Park Честера Беннингтона.
"Я шокирован, мое сердце разбито, но это правда", — написал в микроблоге в Twitter один из основателей Linkin Park Майк Шинода, подтвердивший сообщения о кончине Беннингтона.
"Это разбило наши сердца. Самоубийство – это дьявол, который ходит по земле среди нас", — такую запись оставили в своем микроблоге музыканты группы One Republic.
Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая в одном из отелей Детройта. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что Корнелл покончил с собой.
"Это (самоубийство Беннингтона) произошло, когда я думала, что моя печаль уже не может стать еще глубже", — написала жена Корнелла Вики.
Музыкант был два раза женат, у него осталось шестеро детей.