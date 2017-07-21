Российские фанаты Linkin Park запустили в соцсетях новый хештег

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские поклонники группы Linkin Park запустили хештег #RussiaPrayForChester (Россия молится за Честера) в сервисе микроблогов Twitter в связи с кончиной солиста Честера Беннингтона.
#RussiaPrayForChester— —ˋчоня ˊ- |-\ Честер (@jeonhyung_twt) 20 июля 2017 г.
Не важно,как давно ты узнал о LP. Просто помни,что был такой человек как Честер. Просто помни,что он помог миллионам
Ранее сайт TMZ, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей, сообщил, что солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой.
#RussiaPrayForChester— Zonya (@PiskaHomyaka) 20 июля 2017 г.
Помните, все говорили, что когда-то мы будем слушать любимые голоса уже мертвых людей?
Кажется, это уже происходит…
Портал отмечает, что Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая в одном из отелей Детройта. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что Корнелл покончил жизнь самоубийством.