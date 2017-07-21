Российские фанаты Linkin Park запустили в соцсетях новый хештег

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские поклонники группы Linkin Park запустили хештег #RussiaPrayForChester (Россия молится за Честера) в сервисе микроблогов Twitter в связи с кончиной солиста Честера Беннингтона.

#RussiaPrayForChester

Не важно,как давно ты узнал о LP. Просто помни,что был такой человек как Честер. Просто помни,что он помог миллионам — —ˋчоня ˊ- |-\ Честер (@jeonhyung_twt) 20 июля 2017 г.

Ранее сайт TMZ, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей, сообщил, что солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой.

#RussiaPrayForChester

Помните, все говорили, что когда-то мы будем слушать любимые голоса уже мертвых людей?

Кажется, это уже происходит… — Zonya (@PiskaHomyaka) 20 июля 2017 г.

Портал отмечает, что Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая в одном из отелей Детройта. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что Корнелл покончил жизнь самоубийством.