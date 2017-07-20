Лидер группы "Крематорий" сожалеет в связи с кончиной фронтмена Linkin Park

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Лидер группы "Крематорий" Армен Григорян выразил сожаление в связи со смертью лидера группы Linkin Park Честера Беннингтона и назвал группу одной из своих любимых, об этом он рассказал в беседе с RT.

Ранее сайт TMZ, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей, сообщил, что солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой.

"Неожиданно. Это вызывает у меня большое сожаление. Эта группа одна из моих самых любимых", — сообщил Армен Григорян.

По мнению музыканта, наркотическая зависимость могла стать причиной самоубийства исполнителя. "Поступки рок-музыкантов часто не связаны с их коммерческим успехом. Непонятно, почему это случилось. Возможно, это наркотики", — добавил Григорян.