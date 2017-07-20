Японские артисты выступят в Приморье в рамках "Русских Сезонов"

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Известная японская балерина Маи Хасэ исполнит партию в балете "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, а пианистка Канон Мацуда будет солировать в концерте к 135-летию со дня рождения великого русского композитора Игоря Стравинского в рамках Второго международного дальневосточного фестиваля "Мариинский", который проходит под эгидой "Русских Сезонов", сообщает пресс-служба проекта.

Официальная церемония открытия "Русских Сезонов" прошла в Японии 4 июня. Программа включает более 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в 42 городах страны. Кроме того, в рамках проекта японские артисты дают ответные выступления в России: представители музыкального и балетного искусства примут участие в фестивале "Мариинский".

"22 июля на Приморской сцене Мариинского театра пройдет балет-феерия "Спящая красавица" в трех действиях при участии лауреата 3-й премии Всеяпонского конкурса артистов балета, солистки труппы "Тани Момоко Балет" Маи Хасэ…. 25 июля состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра к 135-летию со дня рождения великого русского композитора Игоря Стравинского. Солировать на фортепиано будет японская пианистка Канон Мацуда, на скрипке – китаянка Хэ Цзыюй", — говорится в сообщении пресс-службы.

Организаторы уточнили, что в балетной постановке примут участие артисты Мариинского театра Анна Самострелова, Канат Надырбек, Виктор Мулыгин. Дирижировать симфоническим оркестром на концерте ко дню рождения Стравинского будет сам маэстро Валерий Гергиев.

Кроме того, 9 августа состоится премьера к 85-летию Родиона Щедрина. Музыканты исполнят либретто композитора по повести Николая Лескова "Очарованный странник", а также концерт для фортепиано с оркестром Мариинского театра. Гости мероприятия получат возможность услышать игру японского пианиста Нобуюки Цудзи.