Представитель Баскова прокомментировала предложение фонда "Сохраняя жизнь"

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Певец Николай Басков лично принимает решения, на мероприятиях каких благотворительных фондов ему выступать, сообщила РИА Новости представитель артиста Марина Наумова.
Ранее глава благотворительного фонда "Сохраняя жизнь" Анна Межова на своей странице в Facebook написала: "Прочитала в интернете, что Басков и Меладзе выступают бесплатно на мероприятиях иногда, например, на свадьбе обычного судьи из Краснодарского края… Отправила им приглашения выступить у нас на мероприятии фонда "Сохраняя жизнь" бесплатно". При этом она уточнила РИА Новости, что популярные певцы пока не ответили на ее приглашение.
"Николай принимает участие в мероприятиях благотворительных фондов на свое усмотрение, а также тех фондов, чьих руководителей он знает лично", — сообщила Наумова.
Представитель артиста отметила, что за благотворительную деятельность Басков получил золотую медаль Международного общественного фонда "Российский фонд мира".