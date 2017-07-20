Представитель Баскова прокомментировала предложение фонда "Сохраняя жизнь"

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Певец Николай Басков лично принимает решения, на мероприятиях каких благотворительных фондов ему выступать, сообщила РИА Новости представитель артиста Марина Наумова.

Ранее глава благотворительного фонда "Сохраняя жизнь" Анна Межова на своей странице в Facebook написала: "Прочитала в интернете, что Басков и Меладзе выступают бесплатно на мероприятиях иногда, например, на свадьбе обычного судьи из Краснодарского края… Отправила им приглашения выступить у нас на мероприятии фонда "Сохраняя жизнь" бесплатно". При этом она уточнила РИА Новости, что популярные певцы пока не ответили на ее приглашение.

"Николай принимает участие в мероприятиях благотворительных фондов на свое усмотрение, а также тех фондов, чьих руководителей он знает лично", — сообщила Наумова.

Представитель артиста отметила, что за благотворительную деятельность Басков получил золотую медаль Международного общественного фонда "Российский фонд мира".

Ранее в СМИ появились сообщения, что свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой — Софьи могла обойтись в 2 миллиона долларов, на свадьбе выступали Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и другие артисты. Согласно сведениям о доходах за прошлый год, Хахалева заработала 2,6 миллиона рублей. Сама Хахалева заявляла в СМИ, что организацию свадьбы полностью взял на себя отец дочери, который является крупным предпринимателем. Грузинский бизнесмен Роберт Хахалев рассказывал, что свадьба дочери обошлась в сумму до 5 миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе являются его друзьями и были приглашены как гости.