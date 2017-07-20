Светлаков попросил 60 миллионов рублей на фильм "Жених 2. На Берлин"

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Актер Сергей Светлаков попросил у "Фонда кино" 60 миллионов рублей на фильм "Жених 2. На Берлин" с собой в главной роли, об этом он сообщил на защите проектов компаний, не являющихся лидерами производства, в "Фонде кино".

"Основное действие сюжета происходит в Берлине. Планируем снимать какую-то часть в Европе, ну, может быть, Калининград", — сказал Светлаков.

По его словам, создатели планируют привлечь к съемкам известного западного актера, например, Дольфа Лундгрена. При этом, так как часть съемок будет проходить в Европе, бюджет фильма по сравнению с первой частью увеличился, он составит 108 миллионов рублей.

У "Фонда кино" Светлаков просит 60 миллионов рублей. Актер подчеркнул, что первая часть фильма собрала в прокате около 482 миллионов рублей и ее посмотрели два миллиона зрителей.