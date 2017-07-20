Крюков сыграет в зомби-хорроре вместе со звездой "Игры престолов"

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Российский актер Константин Крюков присоединился к актрисе Мэйси Уильямс (Арья Старк из популярного сериала "Игра престолов") в фильме "Лес рук и зубов" о последствиях апокалипсиса, рассказали в четверг на очной защите проектов в "Фонде кино".

"Проект находится в подготовительном периоде, его бюджет составляет 600 миллионов рублей, мы рассчитываем собрать кассу в районе 250 миллионов рублей и основной возврат средств осуществить за счет мировых продаж", — рассказал продюсер фильма.

По его словам, доля России в проекте составляет около 25%. Также продюсерами картины выступили исполнительный продюсер серии фильмов про Джейсона Борна Даг Лайман и Кейт Мейберли (она же будет режиссером картины).

Фильм-антиутопия расскажет о девушке Мэри, которая живет в мире будущего, где большая часть человечества поражена зомби-вирусом.

Одну из ролей исполнит российский актер Константин Крюков. Ранее он играл в российских фильмах "Девятая рота", "Жара", "Чемпионы". Крюков – внук прославленного режиссера Сергея Бондарчука, сын актрисы Елены Бондарчук.