Алексей Учитель снимет фильм о Викторе Цое

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Алексей Учитель снимет фильм "Цой" о том, как родственники и близкие знаменитого музыканта Виктора Цоя везли его тело до Санкт-Петербурга после трагической аварии под Тукумсом в Латвии. Об этом режиссер сообщил на защите проектов в "Фонде кино".

Учитель планирует сделать картину без актера, который играл бы роль Цоя. По задумке режиссера, главным героем станет водитель, который сбил музыканта, а сюжет фильма сконцентрируется вокруг истории о том, как близкие и знакомые Цоя везли на автобусе его тело до Санкт-Петербурга.

В кинокартине будут звучать песни группы "Кино", так как студии Учителя "Рок" принадлежат права на восемь композиций коллектива. Бюджет проекта составит 150 миллионов рублей. Компания просит у "Фонда кино" 90 миллионов рублей, две трети суммы — на безвозвратной основе.

Ранее сообщалось, что фильм о малоизвестных фактах биографии Цоя снимет режиссер Кирилл Серебренников. Картина расскажет о том, как молодой музыкант записывает свой новый альбом. Как уточнил РИА Новости продюсер проекта Илья Стюарт, съемки скоро начнутся в Санкт-Петербурге.

"История Цоя у Серебренникова — это история семнадцатилетнего парня, а у нас конец пути. Тематически они не пересекаются", — подчеркнул Алексей Учитель.

Сын режиссера Илья Учитель также представил ФК проект своего фильма о советском футболисте Эдуарде Стрельцове. "Мы давно задумали этот проект… Это человек удивительного таланта и драматической судьбы", — сказал он.

Режиссер уточнил, что сюжет будет разворачиваться во время "оттепели", где Стрельцова представят стилягой как в жизни, так и на поле. В настоящее время создатели картины ведут переговоры с французским каналом Canal+, у которого большой опыт по съемкам футбольных матчей. Консультантом проекта выступил экс-футболист Александр Мостовой.